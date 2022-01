Οι Placebo φαντάζονται έναν νέο κόσμο στο «Try Better Next Time»

«Δεν είναι το τέλος του κόσμου, είναι μόνο το τέλος της ανθρωπότητας», δηλώνουν οι Placebo.

Οι Placebo παρουσιάζουν με το «Try Better Next Time» ένα ακόμα τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Never Let Me Go».

Στο «Try Better Next Time», ένας ύμνος μέχρι… το κόκαλο, ο frontman Brian Molko λέει επανειλημμένα στον κόσμο να «ξυπνήσει» και τραγουδάει για το τέλος του κόσμου όπως τον ξέρουμε, ένα θέμα που πρόκειται να κυριαρχήσει στον επόμενο δίσκο των Placebo.

«Δεν είναι το τέλος του κόσμου, είναι μόνο το τέλος της ανθρωπότητας, μία διάκριση που μέσα στην υπερβάλλουσα ύβρη μας δεν είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε. Η Μητέρα Φύση έχει κουραστεί υπερβολικά από εμάς. Προσπαθήστε καλύτερα την επόμενη φορά», σχολιάζει ο Brian Molko.

Το νέο άλμπουμ των Placebo με τίτλο «Never Let Me Go» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Μαρτίου.

Οι Placebo έχουν ήδη κυκλοφορήσει άλλα δύο singles από το «Never Let Me Go», το «Surround By Spies» και το «Beautiful James», το οποία αποτέλεσε το πρώτο single του συγκροτήματος μετά από πέντε χρόνια.

Ο Brian Molko δήλωσε σε συνέντευξή του στον «The Guardian» ότι το επερχόμενο άλμπουμ των Placebo πραγματεύεται την κλιματική αλλαγή, την ακραία ανισότητα και την κοινωνία που βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, αν και αναγνώρισε ότι δεν έχει όλες τις απαντήσεις και είπε ότι «ήθελε να εκφράσει κάτι ενστικτώδες, κάτι πολύ ανθρώπινο».

Επίσης αποκάλυψε ότι οι βάσεις για το «Never Let Me Go» μπήκαν όταν το συγκρότημα βρισκόταν στην περιοδεία για τα είκοσι χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους, το 1996.

Ο Brian Moklo εξήγησε ακόμη ότι οι Placebo έγραψαν το άλμπουμ «ανάποδα»: «Αν αποφασίσεις να κάνεις τα πάντα με έναν τρόπο που στην πραγματικότητα δεν ξέρεις, θα πέσεις σε μια σειρά από ατυχήματα που μπορεί να σε διεγείρουν ή να σε αηδιάσουν», είπε χαρακτηριστικά.