Οι Placebo μοιράζονται το νέο single «Surrounded By Spies»

Ο Brian Molko των Placebo εμπνεύστηκε το τραγούδι όταν ανακάλυψε ότι οι γείτονές του τον κατασκόπευαν.

Οι Placebo κυκλοφόρησαν το νέο single «Surrounded By Spies».

Το βρετανικό rock συγκρότημα ανακοίνωσε πρόσφατα τις λεπτομέρειες για το πρώτο άλμπουμ του μετά από οκτώ χρόνια, το οποίο θα φέρει τον τίτλο «Never Let Me Go», και τώρα αποκαλύπτουν ένα ένα νέο τραγούδι για την παρακολούθηση και τη διεφθαρμένη τεχνολογία.

Το «Surrounded By Spies», το οποίο διαδέχεται το «Beautiful James» που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, είναι εμπνευσμένο από μία αληθινή ιστορία του frontman των Placebo, Brian Molko, ο οποίος ανακάλυψε ότι οι ίδιοι οι γείτονές του «τον κατασκόπευαν για λογαριασμό μερών με κακόβουλη ατζέντα».

«Άρχισα να γράφω τους στίχους όταν ανακάλυψα ότι οι γείτονές μου με κατασκόπευαν για λογαριασμό κάποιων πλευρών με κακόβουλη ατζέντα», ανέφερε ο Brian Molko σε δήλωσή του.

«Στη συνέχεια άρχισα να αναλογίζομαι τους αμέτρητους τρόπους με τους οποίους η ιδιωτική μας ζωή έχει διαβρωθεί και κλαπεί μετά την εισαγωγή των παγκόσμιων καμερών κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που χρησιμοποιούν πλέον ρατσιστικές τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, την άνοδο του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, τα οποία έχουν μετατρέψει σχεδόν κάθε χρήστη σε παπαράτσι και θεατή της ίδιας του της ζωής και το πώς έχουμε ως επί το πλείστον όλοι προσφέρει προσωπικές πληροφορίες σε τεράστιες πολυεθνικές εταιρείες που μοναδικό σκοπό έχουν να μας εκμεταλλευτούν», συνέχισε.

Επίσης αποκάλυψε επίσης ότι χρησιμοποίησε τη λογοτεχνική τεχνική όπου το γραπτό κείμενο κόβεται και αναδιατάσσεται για να δημιουργήσει ένα νέο κείμενο για το τραγούδι, την οποία έκανε διάσημη ο αείμνηστος θρύλος της μουσικής David Bowie.

«Χρησιμοποίησα την τεχνική του cut-up που επινόησε ο William S. Burroughs και διαδόθηκε σε ένα σύγχρονο τραγούδι από τον David Bowie», σημείωσε.

«Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία που αφηγείται μέσα από το φακό της παράνοιας, την πλήρη αηδία για τις αξίες της σύγχρονης κοινωνίας και τη θεοποίηση του καπιταλισμού της επιτήρησης. Ο αφηγητής βρίσκεται στο τέλος της διαδρομής του, απελπισμένος και φοβισμένος, σε πλήρη αντίθεση με τη νεότευκτη πρόοδό μας και τον θεό του χρήματος», εξήγησε.

Το «Never Let Me Go», το επόμενο άλμπουμ των Placebo μετά το «Loud Like Love» του 2013 θα κυκλοφορήσει στις 25 Μαρτίου 2022, ενώ την ίδια χρονιά, το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει επίσης μια headline περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη.