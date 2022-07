Placebo | Έρχονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

Μονή Λαζαριστών | Θεσσαλονίκη

&

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Unfolding the unknown

PLACEBO

Είναι αδιαφιλονίκητο: οι συναυλίες των Placebo ξεχωρίζουν για τη ζωντάνια τους, είναι συναρπαστικές! Απλά, έξοχες! Συνδυάζουν την εξαιρετική ροκ ατμόσφαιρα με το συναισθηματικό και δραματικό ύφος. Όλα τα συστατικά είναι εδώ: τα πανίσχυρα riffs, οι σαγηνευτικές μελωδίες και φυσικά, η εντυπωσιακή και τόσο αναγνωρίσιμη φωνή του Brian Molko. Η μουσική τους αγωνιώδης και μυστηριώδης, δυναμική, πέρα από τα συνηθισμένα όρια, σε γραπώνει. Η καθαρή και βαθιά συγκινητική φωνή του Molko προκαλεί ρίγη στους ακροατές, οι κιθάρες βρυχώνται σε κάθε ρεφρέν, σε ένα εμμονικό ουρλιαχτό που αντηχεί δυνατά «θέλω το φάρμακό μου/ δώσε μου το φάρμακό μου». I want my medicine/ Give me my medicine/ I want my medicine (το ρεφρέν του πρόσφατου Happy Birthday In The Sky).