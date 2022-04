Οι Placebo επιστρέφουν στην Ελλάδα – Δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι Placebo επιστρέφουν στην Ελλάδα για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το «Rockwave» είναι ο εμβληματικός μουσικός θεσμός της χώρας. Αφουγκράζεται την ανάγκη των ανθρώπων να βγουν έξω, να ερωτευτούν, να χορέψουν, να τραγουδήσουν, να αγκαλιάσουν και να αγκαλιαστούν. Ξέρει πόσο πολύ έλειψαν σε όλους οι αγαπημένες συνήθειες: τα πάρτι, οι βραδιές με φίλους, τα ταξίδια και φυσικά, οι ζωντανές συναυλίες που φωτίζουν τα νυχτερινά αστικά τοπία και δίνουν ζωή και ρυθμό στο ελληνικό καλοκαίρι.

Το «Rockwave» ζει στον παλμό της πόλης. Δεν μας αφήνει ποτέ.

Τώρα, το «Rockwave» βγαίνει μπροστά και τολμά. Σαν αιώνιος έφηβος Όπως ξέρει να κάνει εδώ και δεκαετίες. Επιμένει. Ξεδιπλώνεται. Ανοίγεται στο κέντρο της Αθήνας. Το «Rockwave» έρχεται στην Τεχνόπολη, στo κέντρο της πόλης με μία σειρά συναυλιών, τα «Rockwave Nights».

Όλα είναι γιορτή. Μία γιορτή εκτονωτικά λυτρωτική, όπως η μουσική των Placebo.

Placebo (λεξικό: εικονικό φάρμακο), Placebo (μουσικό λεξικό: βρετανικό εναλλακτικό ριζοσπαστικό συγκρότημα που από το 1994 ταράζει τα μουσικά ύδατα παγκοσμίως). Μετά την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα στο «Rockwave Festival» του 1999, οι Placebo έχουν μοιραστεί κι άλλες αξέχαστες εμφανίσεις με το ένθερμο ελληνικό κοινό επιστρέφοντας τη λατρεία που τους δείχνει σταθερά για παραπάνω από είκοσι χρόνια.

Τώρα, το συγκρότημα επιστρέφει στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη και 21 Ιουλίου στην Αθήνα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε μία πολύ ξεχωριστή «Rockwave Night».

Οι Placebo είναι μία από τις επιδραστικές alternative rock μπάντες των τελευταίων 20 χρόνων με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 13 εκατομμύρια μέχρι σήμερα. Kέρδισαν επάξια τη θέση τους στη βρετανική μουσική ιστορία με έξι άλμπουμ στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και μέσα από συνεργασίες με μουσικούς θρύλους όπως οι David Bowie, Robert Smith και Michael Stipe.

Το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος έφερε μία ισχυρή αλλαγή στη βρετανική μουσική, επιδρώντας αντιθετικά με την Britpop που εκείνη την εποχή κυριαρχούσε εμπνέοντας μία γενιά συγκροτημάτων να τους ακολουθήσει.

Δώδεκα μήνες μετά το πρώτο τους single («Bruise Pristine») κυκλοφόρησαν το «Nancy Boy» που έγινε πλατινένιο, δέχτηκε διθυραμβικές κριτικές και σημάδεψε την μετέπειτα πορεία τους.

Το σκοτεινά σαγηνευτικό δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο «Without You I’m Nothing» πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Το άλμπουμ περιλάμβανε το Top 5 single «Pure Morning» και το εμβληματικό «Every You Every Me».

Η πορεία του δίσκου απογειώθηκε όταν oι Placebo ερμήνευσαν ζωντανά, παρέα με τον David Bowie, το «20th Century Boy» στα BRIT Awards το 1999.

Το 2000 κυκλοφόρησαν το κορυφαίο electro-punk-pop τρίτο άλμπουμ τους, «Black Market Music». Οι αφοσιωμένοι οπαδοί των Placebo σε όλες τις ηπείρους συσπειρώθηκαν και οδήγησαν τα «Taste In Men», «Slave To The Wage» και το «Special K», στο Top 20 του Ηνωμένου Βασιλείου και των διεθνών charts.

Ακολούθησε το τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο «Sleeping With Ghosts», που κυκλοφόρησε το 2003, αναδείχθηκε διπλά πλατινένιο στη Γαλλία, πλατινένιο στη Γερμανία και χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το single «The Bitter End» έγινε μία από τις κορυφαίες επιτυχίες της καριέρας των Placebo, ένα από τα δύο τραγούδια (μαζί με το «Every You and Every Me) που σχεδόν πάντα παίζουν σε κάθε live τους.

«Meds», το πέμπτο άλμπουμ ήρθε το 2006. Πούλησε πάνω από 1,1 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο και έγινε πλατινένιο σε Γερμανία και Γαλλία και χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το άλμπουμ «Battle For The Sun» των Placebo με παραγωγό τον Dave Bottrill, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2009. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό, ζωντανό, δυναμικό και ριζοσπαστικό έργο που σηματοδότησε μία νέα εποχή για το συγκρότημα. Παρέμειναν για δύο βδομάδες στην πρώτη θέση του European Billboard Chart, ενώ βρέθηκαν στο νούμερο 1 στα charts 10 χωρών και στο Top 5 στα charts σε άλλες 20 χώρες.

Στα MTV European Music Awards του 2009 κέρδισαν το Best Alternative Award, εδραιώνοντας τη θέση τους ως μία από τις κορυφαίες live rock μπάντες παγκοσμίως.

Το «Loud Like Love», που κυκλοφόρησε το 2013, ήταν το έβδομο στούντιο άλμπουμ τους με παραγωγό τον Adam Noble και βρήκε τη μπάντα να περιοδεύει σε όλο τον κόσμο, σε μία περιοδεία με πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές σε Αυστραλία, Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία.

Οι Placebo γιόρτασαν την επέτειο των 20 ετών από τη δημιουργία με την κυκλοφορία του retrospective album τους, «A Place For Us To Dream» στις 7 Οκτωβρίου 2016, καθώς και με την κυκλοφορία του EP με τίτλο «Life’s What You Make It» που περιείχε 6 νέα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου του single «Jesus’ Son» και της διασκευής του «Life’s What You Make It» των Talk Talk.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, ακολούθησε η επική παγκόσμια περιοδεία τους, με τίτλο «20 Years of Placebo» που συνεχίστηκε και σε όλη τη διάρκεια του 2017.

Το Σεπτέμβριο του 2021 οι Placebo επέστρεψαν και μοιράστηκαν με τους χιλιάδες φίλους τους το νέο single «Beautiful James».

Οι Placebo ξανά σε έξαψη

Ο καινούργιος δίσκος «Never Let Me Go» έφτασε μέχρι το No. 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι το πρώτο άλμπουμ των Placebo που το καταφέρνει αυτό. Οι Placebo έχουν εμφανιστεί στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου έξι φορές στην καριέρα τους και η τελευταία φορά ήταν με το «Battle for The Sun» που το 2009 είχε φτάσει μέχρι το Νο. 8.

Ο Brian Molko και ο Stefan Olsdal, έσκαψαν πολύ βαθιά για να ανάψουν τη ζωοδότρα φλόγα για το εξαιρετικά αγωνιώδες όγδοο άλμπουμ τους.

Με τον τίτλο «Never Let Me Go», το άλμπουμ ικανοποιεί την σχεδόν ωμή διάθεσή τους για αυτό-έκφραση αλλά ταυτόχρονα αναζητά μία οργισμένη σύνδεση με τον κόσμο των ’20s. Εκεί που όλοι βρίσκουμε τον εαυτό μας – καθώς έρπουμε έξω από τη δυστοπία της πανδημίας σε ένα νέο τοπίο μισαλλοδοξίας, διαχωρισμού, τεχνολογικού κορεσμού και επαπειλούμενης οικο-καταστροφής.

Σήμερα, το 2022, η ταυτότητα των Placebo είναι διαμετρικά αντίθετη από αυτή στο μέσο της καριέρας τους, βάζοντας μπροστά τόσο τα παγκόσμια ζητήματα όσο και τις δικές τους δημιουργικές ανάγκες. Οι Placebo δεν μπορούν πλέον να επαναπαύονται στη δόξα του παρελθόντος.

Όπως έχει πει ο Molko: «Όλα έχουν να κάνουν με τον πόνο του κόσμου, αυτή τη σιωπηλή κραυγή που βρίσκεται παντού. Κάθε ακροατής ανακαλύπτει τη δική του προσωπική ιστορία στα τραγούδια μας». Παρόλα αυτά υπάρχει οργή στην καρδιά του «Never Let Me Go» που όμως ποτέ δεν μεταφράζεται σε πολεμική, αλλά σπινθηρίζει αισθητά από την παράνοια και τις αδικίες της σύγχρονης ζωής.

Πλευρές όπως ο ναρκισσιστικός καθρέφτης του Instagram ή η online μισαλλοδοξία, η συνεχής καταπάτηση και της ελάχιστης ιδιωτικότητας, το αναλώσιμο της ανθρώπινης ζωής, η αστυνομική βαρβαρότητα και η φυλετική ανισότητα.

Ο Molko απεχθάνεται να μιλά ευθέως. Αλλά όταν το κάνει, χτυπά στην καρδιά, είναι σκληρός αλλά είναι αληθινός. Μιλά καθαρά και έντονα, όσο ποτέ μέχρι τώρα.

Και ο Olsdal νιώθει την ανάγκη να σχολιάσει: «Ο Brian έχει 300 διαφορετικές ιδέες στο κεφάλι του, η σκέψη του τρέχει με ένα εκατομμύριο μίλια την ώρα. Υπάρχουν τόσα πολλά στους στίχους του αυτή τη φορά, που σας μεταφέρουν σε τόσα πολλά διαφορετικά μέρη – μερικά πολύ σκοτεινά, αλλά υπάρχει και αγάπη και ελπίδα. Βλέπω πολλή από την αλήθεια του, και την αλήθεια μας».

Έχει λοιπόν σημασία που το νέο τους άλμπουμ γεννιέται σε μία εποχή που ο κόσμος είναι πιο διαιρεμένος από ποτέ. Απέναντι σε ένα ζοφερό φόντο θρυμματισμένων διεθνών σχέσεων, αναμφισβήτητης online κακοποίησης και του διαδεδομένου φόβου των στενόμυαλων για όσα δεν μπορούν να κατανοήσουν, το «Never Let Me Go» φέρνει ένα μήνυμα ανυπακοής που επιχειρεί να κανονικοποιήσει και επισημοποιήσει μη-ετεροκανονικές σχέσεις.

Στη μετα-πανδημική εποχή της σύγχυσης, οι Placebo συλλαμβάνουν την αίσθηση του να ζει κανείς στο δικό μας παρόν, σε μία εποχή που οι άνθρωποι νιώθουν χαμένοι, σε ένα λαβύρινθο, σε ένα συνεχή κατακλυσμό πληροφορίας και απόψεων. Με το όγδοο άλμπουμ τους, «Never Let Me Go» οι Placebo ασκούν κριτική σ’ αυτόν τον νέο κόσμο που αναδύεται αλλά δεν απειλούν. Φωτίζουν τις σκοτεινές του πλευρές αλλά δε φοβερίζουν.

Μετά από σχεδόν 25 χρόνια καριέρας και πάνω από δεκατρία εκατομμύρια πωλήσεις, οι Placebo έχουν αναδειχθεί σε εξαίρετους γνώστες της ανθρώπινης φύσης. Η μπάντα αποτελεί καταφύγιο για όσους αισθάνονταν παγιδευμένοι στους «περιορισμούς» της παράδοσης, της κανονικότητας, των συμβάσεων αλλά και του mainstream. Οι Placebo ρίχνουν φως σε πλευρές της σύγχρονης κοινωνίας που αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό στην καλύτερη περίπτωση και με μίσος και εχθροπάθεια στη χειρότερη.

Το 2022 οι Placebo έρχονται και πάλι στην αγαπημένη τους Ελλάδα για να μοιραστούν μουσική και ιδέες με το φανατικό ελληνικό κοινό τους, που δε σταματά ποτέ να τους περιμένει και να τους υποδέχεται με δύναμη και πάθος.

Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τη μουσική των Placebo.

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει.

Τιμές Εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 48 ευρώ

Golden Area (περιορισμένος χώρος μπροστά στη σκηνή): 88 ευρώ

Τα εισιτήρια για την ακυρωμένη εμφάνιση των Placebo στο “Rockwave Festival” του 2020 εξακολουθούν να ισχύουν για τις νέες συναυλίες των Placebo στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους για την ημέρα της επιλογής τους. Για τα ηλεκτρονικά εισιτήρια οι οδηγίες θα αποσταλούν μέσω e-mail από τις Viva & Hunter Agency.

Τα φυσικά εισιτήρια (hard copy tickets) μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατευθείαν για την είσοδο στο χώρο της συναυλίας της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.

Ηλεκτρονικά: Δίκτυο viva.gr

Θεσσαλονίκη: https://www.viva.gr/tickets/music/placebo-thessaloniki

Αθήνα: https://www.viva.gr/tickets/music/rockwave-nights-placebo Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Yoleni’s)

Φυσικά Σημεία Προπώλησης

Hunter Agency

Πανεπιστημίου 42, Αθήνα

Ωράριο Λειτουργίας (έως 21/4)

Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη: 10.30 – 14.30

Παρασκευή: 16.00 – 20.00

Σάββατο: 10.30 – 16.00

Δευτέρα: Κλειστά

Stereodisc Record Shop

Αριστοτέλους 4, Θεσσαλονίκη

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:30 – 21:00, Σάββατο 10:00 – 18:00

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp

ΘΕΑΤΡΟ ΓΗΣ

Τριανδρία, Θεσσαλονίκη

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100 – Γκάζι, Αθήνα