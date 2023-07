Placebo: Εισαγγελική έρευνα κατά του Brian Molko στην Ιταλία – Αποκάλεσε «φασίστρια» την πρωθυπουργό Giorgia Meloni

Ο τραγουδιστής Brian Molko των Placebo έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στην Ιταλία, αφού καταφέρθηκε εναντίον της ακροδεξιάς πρωθυπουργού της χώρας, Giorgia Meloni, αποκαλώντας την «φασίστρια» και «ρατσίστρια» κατά τη διάρκεια μίας κατάμεστης συναυλίας του συγκροτήματος κοντά στο Τορίνο.

Οι εισαγγελικές αρχές του Τορίνο έχουν πλέον ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του γεννημένου στις ΗΠΑ τραγουδιστή του βρετανικού alt-rock συγκροτήματος μετά την εμφάνισή του μπροστά σε 10.000 θεατές στο φεστιβάλ Sonic Park στο Stupinigi, έξω από το Τορίνο, την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου.

Ο Brian Molko χαρακτήρισε επίσης «σκουπίδι» την Ιταλίδα πρωθυπουργό στην επίθεση που εξαπέλυση από τη σκηνή

Η Giorgia Meloni ηγείται του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας (Fratelli d’Italia‎) το οποίο έχει νεοφασιστικές ρίζες και είναι επικεφαλής της πιο ακροδεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού της Ιταλίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα Αδέλφια της Ιταλίας κατέκτησαν τη νίκη στις ιταλικές εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2022 με ένα πρόγραμμα αντιμεταναστευτικών πολιτικών και σχεδίων για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ.

Ο ποινικός κώδικας της Ιταλίας προβλέπει μικρά πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για όποιον «δυσφημεί δημοσίως τη δημοκρατία», συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου και του στρατού.

Η χώρα έχει επίσης εξαιρετικά τιμωρητικούς νόμους περί δυσφήμισης.

Ο Ιταλός συγγραφέας και ακτιβιστής Roberto Saviano, ο οποίος με την αποκαλυπτική του έκθεση για τη ναπολιτάνικη μαφία «Gomorrah» αποτελεί τη βάση της ομώνυμης δημοφιλούς σειράς του HBO Max, έχει δεχτεί μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από την Giorgia Meloni επειδή την αποκάλεσε «μπάσταρδη», ενώ κατακεραύνωνε τη στάση της απέναντι στους μετανάστες.

Για τους Placebo, η πιο σημαντική επίπτωση από το γεγονός ότι ο Brian Molko αποκάλεσε «φασίστρια» τη Meloni είναι ότι έχουν εκδηλωθεί πολιτικές αντιδράσεις κατά της επόμενης συναυλίας τους στην Ιταλία, η οποία είναι προγραμματισμένο να λάβει χώρα την 1η Αυγούστου στην πόλη Sassari στο νησί της Σαρδηνίας.

Ένα δεξιό μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Sassari, ο Mariolino Andria, κατέθεσε ερώτημα προς τον δήμαρχο της πόλης, Nanni Campus, ο οποίος είναι επίσης μέλος της δεξιάς, ρωτώντας τον «τι μέτρα προτίθεται να λάβει η διοίκηση της πόλης για να αποφευχθεί μία δυσάρεστη επανάληψη αυτού που συνέβη στο Stupingi και πώς σκοπεύετε να λογοκρίνετε το ενδεχόμενο μίας τέτοιας εκδήλωσης».

Πιο πρόσφατα, σε μία συναυλία των Placebo στο 3Arena του Δουβλίνου στις 26 Ιουνίου, ο Brian Molko επέπληξε έναν μεγάλο αριθμό θεατών που χρησιμοποιούσαν τα τηλέφωνά τους για να καταγράψουν τη βραδιά αντί να ζουν τη στιγμή.

Το συγκρότημα είχε ζητήσει προηγουμένως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους θεατές να μην χρησιμοποιήσουν τα τηλέφωνά τους κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Ο Brian Molko σταμάτησε τη συναυλία κατά τη διάρκεια του «Hugz», του τέταρτου τραγουδιού του προγράμματος, για να υπενθυμίσει στο κοινό την πολιτική απαγόρευσης χρήσης κινητών τηλεφώνων.

During the Stupinigi Sonic Park, the Placebo lead singer Brian Molko calls PM Giorgia Meloni 'racist, fascist', concluding 'fuck you'.

July 11, 2023 pic.twitter.com/eqmJLcH4Qp

— Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) July 12, 2023