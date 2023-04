Η PJ Harvey προετοιμάζει την επιστροφή της – Τα βίντεο από το στούντιο

Η PJ Harvey αποκάλυψε ότι έχει επιστρέψει στο στούντιο με τους μακροχρόνιους συνεργάτες της John Parish και Flood.

Νωρίτερα την προηγούμενη εβδομάδα, η PJ Harvey ανακοίνωσε μέσω των λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα και του ενημερωτικού δελτίου της ότι θα δημοσιεύσει μία νέα playlist στη σελίδα της στο Spotify.

Η playlist περιλαμβάνει «τραγούδια από τη δισκογραφία της σε παραγωγή του John Parish και του Flood» και έχει διάρκεια λίγο μικρότερη των 40 λεπτών.

Η PJ Harvey ανέφερε στο ενημερωτικό δελτίο της: «Πρόσφατα βρέθηκα στο στούντιο με τον John Parish και τον Flood, τους πιο στενούς μου μουσικούς συνεργάτες για σχεδόν 30 χρόνια»

«Αυτό είναι ένας εορτασμός της αριστουργηματικής δουλειάς τους μαζί μου», πρόσθεσε σχετικά με την playlist και συνέχισε: «Είμαι τόσο ευγνώμων. Σε ευχαριστώ John. Σε ευχαριστώ Flood. Σας αγαπώ και τους δύο».

Εκτός από τη λίστα αναπαραγωγής, η PJ Harvey μοιράστηκε δύο νέα βίντεο από το στούντιο ηχογράφησης, τα οποία γύρισε, σκηνοθέτησε και επιμελήθηκε ο Steve Gullick και μπορείτε να τα παρακολουθήσετε παρακάτω.

A new playlist is now available on Spotify, featuring tracks co-produced alongside @JohnParish50 and Flood: https://t.co/TUAnzOjwWk

New studio clip filmed, directed and edited by #SteveGullick. pic.twitter.com/EWIHnTpzfA

— PJ Harvey (@PJHarveyUK) April 19, 2023