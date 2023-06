Η PJ Harvey κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «I Inside The Old I Dying»

Μία ιστορία αγάπης, θανάτου και ανάστασης από την PJ Harvey.

Η PJ Harvey παρουσιάζει το νέο τραγούδι «I Inside The Old I Dying» από το επερχόμενο άλμπουμ της με τίτλο «I Inside The Old Year Dying» που θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιουλίου.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα animated μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία των Cristóbal León και Joaquín Cociña.

Οι Cristóbal León και Joaquín Cociña δηλώνουν: «Οραματιστήκαμε το βίντεο ως μία σύντομη ιστορία για την αγάπη, τον θάνατο και την ανάσταση. Φανταστήκαμε ότι το βίντεο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα μικρό παραμύθι αλλά και ως μία προσωπική τελετουργία».

«Θέλαμε να κρατήσουμε το animation σε ένα επίπεδο σκηνικής και υλικής ωμότητας, σαν τα στοιχεία που βλέπουμε να μην είναι χαρακτήρες ή σκηνικά, αλλά αντικείμενα και φυλαχτά που αποτελούν μέρος μίας τελετής», προσθέτουν.

Το νέο άλμπουμ «I Inside the Old Year Dying» – το πρώτο της PJ Harvey μετά το υποψήφιο για Grammy «The Hope Six Demolition Project» του 2016 – θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιουλίου από την Partisan Records.

Την παραγωγή αυτής της πολυαναμενόμενης κυκλοφορίας έχουν επιμεληθεί οι μακροχρόνιοι συνεργάτες της Flood και John Parish.

Η PJ Harvey σχολιάζει για το single «I Inside The Old I Dying»: «Αυτό το λεπτεπίλεπτο και όμορφο τραγούδι μας ξέφευγε μέχρι την τελευταία ημέρα στο στούντιο. Τις προηγούμενες πέντε εβδομάδες είχαμε προσπαθήσει τόσες πολλές φορές να το συλλάβουμε και αποτύχαμε, και/αλλά τότε ο John σχεδίασε ξανά το μοτίβο της κιθάρας».

«Καθώς το παρουσίαζε στο control room, ο Flood μου έδωσε ένα μικρόφωνο και πάτησε record ενώ εγώ καθόμουν δίπλα στον John προσπαθώντας να βρω πώς να τραγουδήσω πάνω σε αυτό. Το αποτέλεσμα αποτυπώνει με κάποιο τρόπο την αιθέρια και μελαγχολική λαχτάρα που έψαχνα», θυμάται.

«Στους στίχους όλοι περιμένουν την επανεμφάνιση του σωτήρα – όλοι και όλα αναμένουν την άφιξη αυτής της μορφής της αγάπης και της μεταμόρφωσης. Επικρατεί η αίσθηση του σεξουαλικού πόθου και της αφύπνισης και της μετακίνησης από το ένα βασίλειο στο άλλο – από το παιδί στον ενήλικα, από τη ζωή στον θάνατο και το αιώνιο», περιγράφει.

Η PJ Harvey ανακοίνωσε για πρώτη φορά το «I Inside the Old Year Dying» με την κυκλοφορία του πρώτου single, «A Child’s Question, August», στα τέλη του Απριλίου.

Η ιστορία του άλμπουμ ξεκινάει πριν από έξι χρόνια, στο τέλος της περιοδείας της τελευταίας δισκογραφικής δουλειάς της PJ Harvey το 2017 και από τα συναισθήματα που ένιωσε αμέσως μετά.

Αυτό που ένιωσε έντονα ήταν ότι κάπου μέσα στον ατελείωτο κύκλο των άλμπουμ και των περιοδειών, είχε χάσει τη σύνδεσή της με την ίδια τη μουσική, μία διαπίστωση που την προβλημάτισε αφάνταστα.

Τα νέα τραγούδια, δηλώνει η PJ Harvey, «βγήκαν όλα από μέσα μου μέσα σε περίπου τρεις εβδομάδες». Αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή.

Το κλειδί για το τι θα συνέβαινε στη συνέχεια – στα Battery Studios, στο βορειοδυτικό Λονδίνο – βρισκόταν σε έναν δημιουργικό δεσμό μεταξύ τριών ανθρώπων, ο οποίος τώρα μετράει σχεδόν τριάντα χρόνια: μεταξύ της PJ Harvey, του μόνιμου συνεργάτη και δημιουργικού συνταξιδιώτη της John Parish και του Flood, κατ’ ουσίαν παραγωγός, αν και αυτή η λέξη τον αδικεί.

«Το στούντιο ήταν διαμορφωμένο για να παίζεις ζωντανά, και αυτό ήταν το μόνο που κάναμε», θυμάται η PJ Harvey.

Η σημασία αυτού του γεγονότος δεν μπορεί να υπερτονιστεί αρκετά: αν το «I Inside The Old Year Dying» είναι ένας πολύ απτός, ανθρώπινος δίσκος, αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι σχεδόν τα πάντα σε αυτόν έχουν τις ρίζες τους στον αυτοσχεδιασμό. Αυθόρμητες ερμηνείες και ιδέες που καταγράφονται τη στιγμή της δημιουργίας τους.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του single «I Inside The Old I Dying», η PJ Harvey ανακοίνωσε μία νέα περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θα ξεκινήσει στα τέλη του Σεπτεμβρίου με συναυλίες σε Δουβλίνο, Γλασκώβη, Λονδίνο και Μάντσεστερ.