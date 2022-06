Η PJ Harvey έχει ολοκληρώσει το νέο άλμπουμ της: «Είμαι πολύ ικανοποιημένη»

Το νέο άλμπουμ της PJ Harvey αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2023.

Η PJ Harvey αποκάλυψε ότι οι προετοιμασίες για το επόμενο άλμπουμ της βρίσκονται στο στάδιό τους και σημείωσε ότι η νέα δισκογραφική δουλειά της αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Σε συνέντευξή της στο Rolling Stone για το νέο μυθιστόρημά της «Orlam», που έχει βάση την ποίηση, η PJ Harvey αναφέρθηκε στο πολυαναμενόμενο διάδοχο του «The Hope Six Demolition Project» του 2016, ο οποίος πλέον αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2023.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένη με το άλμπουμ. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να το γράψω ώστε να γίνει σωστά, αλλά τελικά νιώθω πολύ χαρούμενη με αυτό», δήλωσε.

Σε άλλο σημείο, η PJ Harvey απαρίθμησε τη μουσική που την εμπνέει σήμερα, συμπεριλαμβάνοντας «συνθέτες soundtracks» όπως οι Jonny Greenwood, Mica Levi, Hildur Guðnadóttir και Ryuichi Sakamoto, καθώς και τη δουλειά του Thom Yorke με τους The Smile και το «All Thoughts Fly» της Anna von Hausswolff.

Επίσης στάθηκε στο άλμπουμ «Rough and Rowdy Ways» του Bob Dylan από το 2020, το οποίο, όπως είπε, την έκανε να νιώσει «δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από το να βλέπω έναν καλλιτέχνη που θαύμαζα όλη μου τη ζωή, να κυκλοφορεί την καλύτερη δουλειά του».

Επιπλέον παραδέχτηκε ότι απολαμβάνει μερικές στιγμές να ακούει Elvis Presley.

Η PJ Harvey κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών μια σειρά επανεκδόσεων βινυλίου για τα οκτώ πρώτα άλμπουμ της, το καθένα από τα οποία συνοδεύεται από έναν δίσκο με ακυκλοφόρητα demos.

Οι εκτεταμένες επανακυκλοφορίες ξεκίνησαν με το πρώτο άλμπουμ της «Dry» (1992) το 2020 και ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο με τη συλλογή των demos του «Hope Six».

Στη συνέντευξη, η PJ Harvey εξήγησε πώς η αναδρομή στις προηγούμενες δουλειές της επηρέασε το επερχόμενο άλμπουμ της.

«Στην πραγματικότητα με έκανε να θέλω να κάνω ξανά demoσ στο four-track μου. Αυτό το τελευταίο άλμπουμ που μόλις έκανα, το τραγούδησα κυριολεκτικά στο τηλέφωνο, δεν το έκανα καν demo, γιατί δεν ήθελα να κολλήσω με τις demo εκδόσεις. Αλλά μετά ένιωσα ότι είχα χάσει ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας, οπότε με έκανε να θέλω να αρχίσω να το κάνω ξανά», ανέφερε.

Η σειρά βινυλίων περιλάμβανε επίσης αξιοσημείωτες επανεκδόσεις του «Rid of Me» του 1993, του «To Bring You My Love» του 1995, του «Is This Desire?» του 1998 και του «Stories from the City, Stories from the Sea» του 2000.

Τον Μάρτιο, το τραγούδι της «Red Right Hand» για το «Peaky Blinders» συμπεριλήφθηκε σε μία νέα έκδοση βινυλίου με το soundtrack της σειράς.