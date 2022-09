H PJ Harvey ανακοινώνει το box set «B-Sides, Demos and Rarities»

Η πλειοψηφία των 59 τραγουδιών του box set δεν είχαν κυκλοφορήσει σε φυσική ή ψηφιακή μορφή.

Η PJ Harvey έψαξε σχολαστικά στα αρχεία της για να δημιουργήσει ένα τεράστιο box set με σπάνιο υλικό από τη δισκογραφία της.

Η συλλογή «PJ Harvey: B-Sides, Demos and Rarities», που θα κυκλοφορήσει σε 6 LP / 3 CD /ψηφιακά στις 4 Νοεμβρίου από την Island Records / Universal Music, θα περιέχει συνολικά 59 τραγούδια.

Τα περισσότερα από αυτά τραγούδια να δεν έχουν κυκλοφορήσει σε φυσική ή ψηφιακή μορφή, ενώ 14 τραγούδια είτε δεν είχαν κυκλοφορήσει προηγουμένως είτε περιλαμβάνονται ακυκλοφόρητες εκδόσεις του.

Το boxset θα περιλαμβάνει επίσης αδημοσίευτες αρχειακές φωτογραφίες από τη Maria Mochnacz. Το mastering και την κοπή βινυλίου έχει κάνει ο Jason Mitchell στο Loud Mastering υπό την καθοδήγηση του μακροχρόνιου παραγωγού της PJ Harvey, John Parish, ο οποίος έχει κάνει την παραγωγή σε πολλά από τα άλμπουμ της.

Παράλληλα με την ανακοίνωση, η PJ Harvey κυκλοφόρησε ένα EP με τρία demos από το box set: Το «Missed» και «Dry», τα οποία κυκλοφόρησαν αρχικά και τα δύο στο «Rid of Me» του 1993 και το «Somebody’s Down, Somebody’s Name», το οποίο είχε συμπεριληφθεί προηγουμένως ως B-side στην περιορισμένη έκδοση του άλμπουμ της «To Bring You My Love» του 1995.

«Η κυκλοφορία αυτής της συλλογής τραγουδιών σημαίνει πάρα πολλά για εμένα», ανέφερε η Harvey σε δήλωσή της.

«Για κάθε τραγούδι του άλμπουμ που έχω γράψει υπάρχουν συνοδευτικά τραγούδια που για πολλούς λόγους δεν είχαν βρει τη θέση τους στον κόσμο εκείνη τη στιγμή, αλλά βρίσκουν τελικά το δρόμο τους και δεν είναι λιγότερο σημαντικά επειδή κυκλοφορούν αργότερα. Στην πραγματικότητα κάποια από αυτά τα λιγότερο γνωστά έργα τα αγαπάω περισσότερο στην καρδιά μου», συνέχισε.

«Τώρα που όλα αυτά τα έργα συγκεντρώθηκαν και θα κυκλοφορήσουν μαζί, νιώθω επιτέλους να τους δίνω τη θέση στον κόσμο που τους αξίζει. Ελπίζω να τα απολαύσετε ακούγοντάς τα όσο κι εγώ», πρόσθεσε.

Η PJ Harvey έχει προχωρήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών στην επανέκδοση των άλμπουμ ολόκληρης της καριέρας της σε βινύλιο.

Το τελευταίο άλμπουμ της ήταν το «The Hope Six Demolition Project» του 2016. Η PJ Harvey έχει δηλώσει ότι το 10ο άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει το επόμενο καλοκαίρι.

«Missed»

«Dry»

«Somebody’s Down, Somebody’s Name»

Το tracklist του «PJ Harvey: B-Sides, Demos and Rarities»

Έκδοση 3 CD

Δίσκος 1

1. Dry – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

2. Man-Size – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

3. Missed – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

4. Highway 61 Revisited – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

5. Me-Jane – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

6. Daddy

7. Lying in The Sun

8. Somebody’s Down, Somebody’s Name

9. Darling Be There

10. Maniac

11. One Time Too Many

12. Harder

13. Naked Cousin

14. Losing Ground

15. Who Will Love Me Now

16. Why D’ya Go to Cleveland (previously Unreleased)

Δίσκος 2

1. Instrumental #1

2. The Northwood

3. The Bay

4. Sweeter than Anything

5. Instrumental #3

6. The Faster I BreaThe The FurTher I Go (4 Track Version)

7. Nina in Ecstasy 2

8. Rebecca

9. Instrumental #2

10. This Wicked Tongue

11. Memphis

12. 30

13. 66 Promises

14. As Close as This

15. My Own Private Revolution

16. Kick It to The Ground (4 Track)

17. The Falling

18. The Phone Song

19. Bows & Arrows

20. Angel

21. Stone

Δίσκος 3

1. 97°

2. Dance

3. Cat on The Wall – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

4. You Come Through – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

5. Uh Huh Her – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

6. Evol – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

7. Wait

8. Heaven

9. Liverpool Tide

10. The Big Guns Called Me Back Again

11. The Nightingale

12. Shaker Aamer

13. Guilty – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

14. I’ll Be Waiting – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

15. Homo Sappy Blues – Demo (previously Unreleased)

16. The Age of The Dollar – Demo (previously Unreleased)

17. The Camp

18. An Acre of Land

19. The Crowded Cell

20. The Sandman – Demo

21. The Moth – Demo

22. Red Right Hand

LP Box

LP 1 – Πλευρά Α

1. Dry – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

2. Man-Size – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

3. Missed – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

LP 1 – Πλευρά B

1. Highway 61 Revisited – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

2. Me-Jane – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

3. Daddy

LP 2 – Πλευρά Α

1. Lying in The Sun

2. Somebody’s Down, Somebody’s Name

3. Darling Be There

4. Maniac

LP 2 – Πλευρά B

1. Harder

2. Naked Cousin

3. Losing Ground

4. Who Will Love Me Now

5. Why D’ya Go to Cleveland (previously Unreleased)

LP 3 – Πλευρά Α

1. Instrumental #1

2. The Northwood

3. The Bay

4. Sweeter than Anything

5. Instrumental #3

6. The Faster I BreaThe The FurTher I Go (4 Track Version)

7. Nina in Ecstasy 2

LP 3 – Πλευρά B

1. Rebecca

2. Instrumental #2

3. This Wicked Tongue

4. Memphis

5. 30

LP 4 – Πλευρά Α

1. 66 Promises

2. as Close as This

3. My Own Private Revolution

4. Kick It to The Ground (4 Track)

LP 4 – Πλευρά B

1. The Falling

2. The Phone Song

3. Bows & Arrows

4. Angel

5. Stone

LP 5 – Πλευρά Α

1. 97°

2. Dance

3. Cat on The Wall – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

4. You Come Through – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

5. Uh Huh Her – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

6. Evol – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

LP 5 – Πλευρά B

1. Wait

2. Heaven

3. Liverpool Tide

4. The Big Guns Called Me Back Again

5. The Nightingale

6. Shaker Aamer

LP 6 – Πλευρά Α

1. Guilty – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

2. I’ll Be Waiting – Demo (ακυκλοφόρητο demo)

3. Homo Sappy Blues – Demo (previously Unreleased)

4. The Age of The Dollar – Demo (previously Unreleased)

5. The Camp

LP 6 – Πλευρά B

1. An Acre of Land

2. The Crowded Cell

3. The Sandman – Demo

4. The Moth – Demo

5. Red Right Hand