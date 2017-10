Pitbull ft. Fifth Harmony - «Por Favor» (Στίχοι - Stixoi - Lyrics)

[Intro]

Mr. Worldwide

With the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony

[Verse 1]

I already seen you, mami, need a TLC (yeah)

And I ain’t too proud to beg just like TLC

I got a good head on my shoulders, if you know what I mean

That’s when I called her over and told her «Mami, ven aquí»

¿De dónde eres, cuál es tu nombre?

¿Tienes novia, o buscas hombre?

Por favor, disculpa todas las preguntas

Que lo único que quiero es un besito en la punta, pretty, please

[Pre-Chorus]

Please, vas a tener que esperar (dame un besito, mami)

Please, solo quieres sanar

[Chorus]

Lo que quieras si me dices por favor

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

De la forma en que lo dices, dímelo (todo haz, más, más)

Haz lo que quieras si me dices por favor

[Verse 2]

Ella me dijo «Número uno, mi nombre es Johanna»

¿Y de qué punta tú hablas? Punta Cana

No mama, de la punta de mi nariz

Yo me pillo un french kiss, en la punta de París

Estoy loco, y un poco suelto

Coco quemao’, y un poco fresco

Pero dame un besito en la punta

Por favor, mami, me lo merezco, pretty, please

[Pre-Chorus]

Please, vas a tener que esperar (dame un besito, mami)

Please, solo quieres sanar

[Chorus]

Lo que quieras si me dices por favor

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

De la forma en que lo dices, dímelo (todo haz, más, más)

Haz lo que quieras si me dices por favor (por favor)

[Bridge]

Mami, dame eso, sexy (¿qué tú quieres?)

Mami, dame besos, rico (hahaha)

Mami, dame eso, sexy (mmm)

Mami, dame besos, rico (¿qué tú quieres?)

Mami, dame eso, sexy (¿eso?)

Mami, dame besos, rico

Mami, dame eso, sexy

Mami, dame besos, rico

[Pre-Chorus]

Please, vas a tener que esperar (boy, if you tell this now)

Please, solo quieres sanar (if you want this now)

[Chorus]

Lo que quieras si me dices por favor

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

De la forma en que lo dices, dímelo (todo haz, más, más)

Haz lo que quieras si me dices por favor (por favor)

Lo que quieras si me dices por favor

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

De la forma en que lo dices, dímelo (todo haz, más, más)

Haz lo que quieras si me dices por favor

[Outro]

Ven mamita, pa’ dártelo

Despacito, suavesito, rico

Como arroz con huevo frito

Por favor