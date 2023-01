Η P!nk κάνει άλμα στο άγνωστο με το νέο single «Trustfall»

Το ομότιτλο τραγούδι του νέου άλμπουμ της P!nk.

Η P!nk παρουσιάζει το «Trustfall», το ομώνυμο τραγούδι του ένατου ολοκληρωμένου άλμπουμ της, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει από την RCA Records / Sony Music στις 17 Φεβρουαρίου.

Την παραγωγή του «Trustfall» επιμελήθηκαν ο υποψήφιος για Grammy καλλιτέχνης της ηλεκτρονικής μουσικής Fred again… και ο Johnny McDaid των Snow Patrol, ο οποίος έγραψε το τραγούδι μαζί με την P!nk.

Το «Trustfall» είναι ένα τραγούδι γεμάτο ευφορία και τους ήχους των συνθεσάιζερ, για το οποίο είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει την επόμενη μεγάλη επιτυχία στον ήδη εντυπωσιακό μουσικό κατάλογο της P!nk.

Με επίκεντρο ένα παλλόμενο dance beat και τη χαρακτηριστική δυναμική φωνή της P!nk, το «Trustfall» απευθύνει έκκληση να αφήσετε πίσω τους φόβους σας και να εμπιστευτείτε το άγνωστο.

«Κλείσε τα μάτια σου και άφησέ τα όλα πίσω σου / Πήγαινε εκεί που η αγάπη είναι στο πλευρό μας / Είναι ένα άλμα εμπιστοσύνης, μωρό μου / Εσύ και εγώ και όλοι οι ζωντανοί

Μπορούμε να πέσουμε στη φωτιά / Είναι μια άλμα εμπιστοσύνης, μωρό μου», τραγουδά η P!nk.

Την κυκλοφορία του «Trustfall» συνοδεύει ένα κινηματογραφικό μουσικό βίντεο σε χορογραφία του Ryan Heffington και σκηνοθεσία της Georgia Hudson, η οποία στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με την P!nk στο video για το «What About Us».

Το video του «Trustfall» ακολουθεί την P!nk και τη συμπρωταγωνίστριά της καθώς συναντιούνται κατά τη διάρκεια μιας νύχτας και τελικά και οι δύο αποφασίζουν να κάνουν ένα μεγάλο άλμα στο άγνωστο.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η P!nk κυκλοφόρησε με το δυναμικό pop τραγούδι «Never Gonna Not Dance Again» το πρώτο single από το επερχόμενο νέο άλμπουμ της «Trustfall».

Αυτό το καλοκαίρι, η P!nk θα επιστρέψει στις συναυλίες με την περιοδεία «Summer Carnival 2023 Stadium Tour», που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο από το Ηνωμένο Βασίλειο και θα συνεχιστεί στην Ευρώπη, προτού μεταφερθεί τον Ιούλιο στη Βόρεια Αμερική Στο πλευρό της θα βρίσκονται οι The Script, Gayle και KidCutUp.

Η P!nk θα μεταφέρει επίσης το «Summer Carnival 2023» στο φεστιβάλ BST Hyde Park του Λονδίνου και θα πραγματοποιήσει δύο ξεχωριστές εμφανίσεις στις 24 και 25 Ιουνίου με special guest την Gwen Stefani.

Το νέο άλμπουμ «Trustfall» της P!nk είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία τόσο ψηφιακά όσο και σε CD και βινύλιο. Θα κυκλοφορήσουν επίσης και άλλες εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και ένα αποκλειστικό super deluxe box set μέσω του διαδικτυακού καταστήματος της P!nk.

Παρακολουθήστε την πρεμιέρα music video του «Trustfall» στις 16:00 ώρα Ελλάδας παρακάτω.