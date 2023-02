Η P!nk αποκάλυψε το tracklist του νέου άλμπουμ «Trustfall» με μία παγκόσμια εκστρατεία

Αυτά είναι τα τραγούδια που θα περιέχει το νέο άλμπουμ της P!nk.

Η P!nk αποκάλυψε το tracklist του νέου άλμπουμ της «Trustfall» με μία παγκόσμια εκστρατεία, στο πλαίσιο της οποίας γήπεδα σε όλο τον κόσμο παρουσίαζαν από έναν τίτλο τραγουδιού.

Η παγκόσμια εκστρατεία ξεκίνησε την Τετάρτη και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, με διάφορα στάδια και κλειστά γήπεδα διεθνώς να δημιουργούν τις δικές τους μοναδικές διαφημιστικές πινακίδες για να μοιραστούν τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το επερχόμενο άλμπουμ της P!nk.

Για παράδειγμα, το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης αποκάλυψε ότι το «Trustfall» διαθέτει ένα τραγούδι με τίτλο «When I Get There», ενώ το La Défense Arena στο Παρίσι ανάρτησε μία διαφημιστική πινακίδα με ένα τραγούδι που ονομάζεται «Turbulence».

Ο χώρος σημείωσε επίσης ότι το «Turbulence» είναι ένα από τα τελευταία τραγούδια του άλμπουμ.

Στα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ περιλαμβάνονται το «Runaway», ο τίτλους του οποίου εμφανίστηκε σε διαφημιστικές πινακίδες έξω από δύο χώρους του Καναδά, το Rogers Arena στο Βανκούβερ και το Centre Bell στο Μόντρεαλ, καθώς και το «Last Call» το οποίο αποκαλύφθηκε από το Rocket Mortgage FieldHouse στο Κλίβελαντ του Οχάιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madison Square Garden (@thegarden)

Επίσης, το KFC Yum! Center στο Λούισβιλ του Κεντάκι πρόσθεσε το «Hate Me» στο tracklist του νέου άλμπουμ της P!nk, το T-Mobile Center στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι αποκάλυψε το «Lost Cause» και το Ball Arena στο Ντένβερ του Κολοράντο έδωσε στη δημοσιότητα τον τίτλο του «Feel Something».

Μερικές από αυτές τις διαφημιστικές πινακίδες επιβεβαίωσαν τις συνεργασίες που θα περιέχει το «Trustfall», όπως το Spectrum Center στο Charlotte της Βόρειας Καρολίνας, το οποίο αποκάλυψε ότι στο τραγούδι «Long Way To Go» θα συμμετέχουν οι The Lumineers.

Μια άλλη συνεργασία αναγγέλθηκε από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο Bolton Wanderers στο Μπόλτον της Αγγλίας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η P!nk συναντά στο τραγούδι «Kids In Love» το συγκρότημα First Aid Kit.

Η P!nk μοιράστηκε κάθε ανακοίνωση στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram.

«Είμαι τόσο ερωτευμένη με αυτό το νέο άλμπουμ και ανυπομονώ να ακούσετε κάθε τραγούδι», έγραψε η τραγουδίστρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το νέο άλμπουμ «Trustfall» της P!nk θα κυκλοφορήσει στις 17 Φεβρουαρίου και θα περιέχει 13 τραγούδια, μεταξύ των οποίων «Never Gonna Not Dance Again» και το ομότιτλο «Trustfall» που έχουν ήδη αποκαλυφθεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη P!NK (@pink)

Το tracklist του «Trustfall»

1. When I Get There

2. Trustfall

3. Turbulence

4. Long Way To Go (featuring the Lumineers)

5. Kids in Love (featuring First Aid Kit)

6. Never Gonna Not Dance Again

7. Runaway

8. Last Call

9. Hate Me

10. Lost Cause

11. Feel Something

12. Our Song

13. Just Say I’m Sorry (featuring Chris Stapleton)