H P!nk κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Trustfall»

Το ένατο άλμπουμ της P!nk κυκλοφορεί – Περιέχει 13 τραγούδια

H P!nk κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της με τίτλο «Trustfall».

Υπάρχουν λίγοι καλλιτέχνες παγκοσμίως που μπορούν να αποκτήσουν τον μανδύα του σούπερ σταρ της μουσικής και η P!nk είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Διανύει πλέον τον 23ο χρόνο της καριέρας και έχει αποκτήσει έναν τεράστιο αριθμό θαυμαστών σε κάθε γωνιά του κόσμου, αφού έχει κυκλοφορήσει μία εκτενή σειρά επιτυχιών που έχουν τύχει ευρείας αποδοχής.

Συχνά φαίνεται ότι η P!nk μπορεί να κάνει τα πάντα, όπως μπορούν να επιβεβαιώσουν οι θεατές των εντυπωσιακών ζωντανών εμφανίσεών της.

Στη σκηνή είναι ένα one-woman Cirque du Soleil, που σπάνια τραγουδάει ένα τραγούδι όπως θα περίμενε κανείς. Μπορεί να πετάει δεμένη σε καλώδια που κινούνται γρήγορα και στις τέσσερις γωνίες ενός γηπέδου στις συναυλίες της ή να τραγουδάει το «Beautiful Trauma» στα American Music Awards 2017, ενώ αιωρείται στη μέση ενός ξενοδοχείου 34 ορόφων στο Λος Άντζελες.

Αυτή η αυτοπεποίθηση σημαίνει ότι μπορεί με ευχαρίστηση να απομακρυνθεί αρκετά από τον ενδυναμωτικό pop rock ήχο που έχει δώσει πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, γνωρίζοντας ότι, εννέα άλμπουμ μετά από αυτό, τα υψηλά νούμερα πωλήσεων εξακολουθούν να είναι σχεδόν εγγυημένα.

Στο νέο άλμπουμ της η P!nk δοκιμάζει μία «πτώση εμπιστοσύνης». Είναι η διαδικασία όπου κάποιος προσπαθεί να σε πιάσει όταν γέρνεις προς τα πίσω για να μη χτυπήσεις στο πάτωμα. Χρειάζεται όντως να έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη σε κάποιον για να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να χτυπήσεις το κεφάλι σου όταν αρχίζεις να πέφτεις δειλά – δειλά.

Αυτό που έχει κάνει η P!nk εδώ είναι να πάρει αυτή την ιδέα, αλλά να τη βάλει σε μία σχέση. Εμπιστευόμαστε τον σύντροφό μας αρκετά ώστε να δεσμευτούμε πραγματικά απέναντί του; Είναι μία αρκετά ωραία ιδέα και φαίνεται πώς λειτουργεί η σύγκριση.

Το «Trustfall» της P!nk μπαίνει αμέσως στα βαθιά. Η μπαλάντα «When I Get There», με την οποία ξεκινά το άλμπουμ, είναι ένα γράμμα στον πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2021.

«Υπάρχει ένα μπαρ εκεί πάνω όπου έχεις μία αγαπημένη καρέκλα / όπου κάθεσαι με φίλους / και μιλάς για τον καιρό», τραγουδάει η P!nk με τη φωνή της να σπάει. «Ξέρω ότι θα μου το πεις όταν φτάσω εκεί». Είναι μία έντονη αρχή για ένα άλμπουμ, αλλά η P!nk πάντα προσκαλούσε τους ακροατές της στον κόσμο της ζωής της με έναν προσωπικό τρόπο.

Στα 13 τραγούδια του «Trustfall», η P!nk ανατρέχει στα τελευταία χρόνια της ζωής της, και καταπιάνεται με την ολοένα και πιο απειλητική αίσθηση ότι όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν, η ιδέα ότι υπάρχει ένας χάρτης για τη ζωή είναι όλο και πιο μακρινή.

Όπως για παράδειγμα το «Turbulence», ένα ανεμοδαρμένο τραγούδι που θυμίζει στους ακροατές πως ακόμα και τα πιο οδυνηρά σημεία της ζωής είναι απλά προσωρινά κομμάτια ενός μεγαλύτερου ταξιδιού.

«Ο πανικός είναι προσωρινός / αλλά εγώ θα είμαι μόνιμη / οπότε όταν θα χτυπήσει, μην ξεχνάς / όσο τρομακτικό κι αν είναι / είναι απλώς αναταράξεις», τραγουδάει, με τη φωνή της να λυγίζει ελαφρώς στον τίτλο του τραγουδιού.

Το ομώνυμο τραγούδι του «Trustfall», το οποίο η P!nk το έγραψε μαζί με τον Fred again… και τον Johnny McDaid, χαρακτηρίζεται από μία εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα, αλλά είναι άλλο ένα παράδειγμα όπου η P!nk δείχνει ότι οι πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μπορούν να καταλήξουν σε κάτι όμορφο.

Είναι ένα χορευτικό τραγούδι που αναδεικνύει την αέρινη φωνή της P!nk, καθώς προσκαλεί τους ακροατές να «πάνε εκεί που η αγάπη είναι με το μέρος μας».

Το «Trustfall» περιλαμβάνει επίσης μερικές ανατροπές με τις συνεργασίες της P!nk, οι οποίες της επιτρέπουν να αναδείξει τη δυνατή φωνή της σε country-folk σκηνικά.

Η P!nk κάνει ντουέτο με το folk-pop συγκρότημα The Lumineers στο τεταμένο αλλά και λιτό «Long Way to Go», στο οποίο η ίδια και ο τραγουδιστής Wesley Schultz βλέπουν ο ένας τον άλλον επιφυλακτικά, αβέβαιοι για το αν πρέπει να προχωρήσουν σε μία σχέση.

Οι Σουηδέζες αδελφές First Aid Kit συνοδεύουν την P!nk στο μελαγχολικό «Kids in Love» και ο Chris Stapleton βοηθάει την P!nk να κλείσει το άλμπουμ στο «Just Say I’m Sorry», ένα ντουέτο που ασχολείται, με ενσυναίσθηση και τρυφερότητα, με τους τρόπους με τους οποίους η υπερηφάνεια μπορεί να καταπατήσει την αγάπη.

Αυτά τα τρία ντουέτα, μαζί με τραγούδια όπως το αστραφτερό disco-funk «Never Gonna Not Dance Again» και το punky «Hate Me», αποδεικνύουν ότι η άνοδος της P!nk στα ανώτερα κλιμάκια της pop ήταν τόσο επιτυχημένη όσο ήταν λόγω του τρόπου με τον οποίο αψήφησε τις προσδοκίες.

Βρείτε επίσης παρακάτω το άλμπουμ στο Spotify.