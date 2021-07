Η P!nk προσφέρθηκε να πληρώσει το πρόστιμο της γυναικείας νορβηγικής ομάδας χάντμπολ που αρνήθηκε να αγωνιστεί με μπικίνι

Η P!nk προσφέρθηκε να πληρώσει το πρόστιμο των 1.500 ευρώ που επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ στη γυναικεία εθνική ομάδα παράκτιου χάντμπολ της Νορβηγίας επειδή εμφανίστηκε σε αγώνα με σορτς αντί για μπικίνι.

Σύμφωνα με το «People», η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ υποστήριξε ότι η ομάδα έπαιξε στον αγώνα με «ακατάλληλη ενδυμασία» λόγω της συλλογικής απόφασής της.

«Είμαι πολύ υπερήφανη για τη γυναικεία νορβηγική ομάδα παράκτιου χάντμπολ παραλίας που διαμαρτυρήθηκε για τους πολύ σεξιστικούς κανόνες για τη “στολή” τους», έγραψε η P!nk στο Twitter.

«Πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ. Μπράβο σας, κυρίες. Θα χαρώ να πληρώσω τα πρόστιμά σας. Συνεχίστε», πρόσθεσε.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

— P!nk (@Pink) July 25, 2021