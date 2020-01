Η Pink μιλάει για τις συνέπειες της γήρανσης και το λόγο που αποφεύγει τις πλαστικές επεμβάσεις

«Θέλω τα παιδιά να ξέρουν πώς φαίνομαι όταν είμαι θυμωμένη», λέει η Pink για το λόγο που αποφεύγει τις πλαστικές επεμβάσεις.

Η Pink δημοσίευσε στο Twitter «ένα γράμμα προς τον εαυτό της».

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις σκέψεις που κάνει βλέποντας το σώμα και το πρόσωπό της να αλλάζουν καθώς μεγαλώνει.

«Αγαπητέ εαυτέ μου, γίνεσαι μεγαλύτερη. Βλέπω ρυτίδες. Ειδικά όταν χαμογελάς. Η μύτη σου μεγαλώνει. Φαίνεσαι (και αισθάνεσαι) περίεργη καθώς συνηθίζεις αυτή τη νέα πραγματικότητα», έγραψε.

«Όμως η μύτη σου μοιάζει με εκείνη των παιδιών σου και το πρόσωπό σου ζαρώνει όταν γελάς. Και ναι, ηλίθια, κάπνιζες».

Letter to self; Dear Me, you’re getting older.I see lines.Especially when you smile.Your nose is getting bigger..You look(and feel) weird as you get used to this new reality.But your nose looks like your kids, and your face wrinkles where you laugh.And yeah you idiot..u smoked. — P!nk (@Pink) January 20, 2020

Συνεχίζοντας, η Pink παραδέχτηκε ότι σκέφτηκε να κάνει πλαστική επέμβαση για να αντιστρέψει τις συνέπειες της γήρανσης, όμως αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση.

«Κάθε λίγο σκέφτεσαι να πειράξεις το πρόσωπό σου και μετά παρακολουθείς μία εκπομπή στην οποία θες να δεις τι νιώθει αυτό το άτομο… και το πρόσωπό του δεν κινείται. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Απλώς δεν μπορώ», ανέφερε.

«Θέλω τα παιδιά να ξέρουν πώς φαίνομαι όταν είμαι θυμωμένη», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Continued note to self: Every once in a while you consider altering your face, and then you watch a show where you want to see what the person is feeling… and their face doesn’t move. I’m cannot get behind it. I just can’t. — P!nk (@Pink) January 20, 2020

I want my children to know what I look like when I’m angry — P!nk (@Pink) January 20, 2020

Στο τελευταίο μήνυμά της, η Pink εξήγησε ότι θέτει ως προτεραιότητα το ταλέντο και το χαρακτήρα της και όχι την αλλαγή της εμφάνισή της καθώς μεγαλώνει.

«Είμαι τυχερή επειδή πραγματικά δεν βασίστηκα ποτέ στην εμφάνισή μου. Έχω αποφασίσει ότι το ταλέντο μου και ο προσωπικός χαρακτήρας μου είναι πολύ πιο σημαντικά από το πρόσωπό μου», έγραψε.

«Πρόκειται να μεγαλώσω με τον παλιομοδίτικο τρόπο», υπογράμμισε η Pink.