P!nk: Η συγκινητική αφιέρωση σε θαυμάστρια της που βρίσκεται σε τελικό στάδιο

Η θαυμάστρια της P!nk έπρεπε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση επτά οργάνων.

Η P!nk αφιέρωσε ένα τραγούδι σε μία θαυμάστριά της που βρίσκεται σε τελικό στάδιο κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας της στο BST Hyde Park στο Λονδίνο το Σάββατο 24 Ιουνίου.

Η 43χρονη τραγουδίστρια ξεκίνησε τη συναυλία της με το «Get The Party Started» και εντυπωσίασε το κοινό με τα εκθαμβωτικά ακροβατικά της και μία σειρά από επιτυχίες όπως τα «Raise Your Glass», «Who Knew?» και «Just Like A Pill».

Σε μία συγκινητική στιγμή στη συναυλία της, η P!nk, αναφέρθηκε στη δοκιμασία μίας θαυμάστριάς της με το όνομα Michelle, η οποία της είχε εξηγήσει ότι έπρεπε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση επτά οργάνων.

Διαφήμιση

Πριν τραγουδήσει το «When I Get There», η P!nk μίλησε για την επιρροή του πατέρα της και εξήγησε ότι έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι μετά τον θάνατό του το 2021.

Στη συνέχεια, η P!nk αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με τη Michelle, αποκαλύπτοντας ότι έλαβε ένα γράμμα που εξηγούσε την κατάσταση και τις τελευταίες επιθυμίες της θαυμάστριάς της.

«Αυτό το τραγούδι μου ήρθε εκείνη την περίοδο. Και τώρα θέλω να το αφιερώσω σε εσάς και τη Michelle. Διάβασα το γράμμα σου και θα φροντίσω να συμβεί, εντάξει;», είπε η P!nk

«Λυπάμαι πραγματικά για αυτό που περνάς. Η καρδιά μου είναι τυλιγμένη γύρω από τη δική σας, τη δική της και την οικογένειά σας», συνέχισε.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο BST Hyde Park, η P!nk σχολίασε επίσης την παράδοση των θαυμαστών της να πετάνε στη σκηνή λούτρινα βατραχάκια και αποκάλυψε ότι τα έχει δωρίσει όλα σε παιδιατρικά νοσοκομεία.

Η P!nk προέτρεψε στη συνέχεια τους θεατές να «συνεχίσουν να πετάνε» στη σκηνή λούτρινα παιχνίδια.

Σε άλλο σημείο της συναυλία, στη σκηνή ανέβηκε η 12χρονη κόρη της P!nk, η Willow Sage Hart, για να τραγουδήσουν μαζί το ντουέτο τους στο «Cover Me In Sunshine».

Εκτός από τις δικές της επιτυχίες, η P!nk χάρισε στο κοινό και διασκευές τραγουδιών όπως το «Make You Feel My Love» του Bob Dylan και το «No Ordinary Love» της Sade.

Η P!nk πραγματοποίησε μία δεύτερη εμφάνιση στο φεστιβάλ BST Hyde Park την Κυριακή 25 Ιουνίου. Και στις δύο συναυλίες, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της περιοδείας της «Summer Carnival», ήταν στο πλευρό της η Gwen Stefani.

Στην πρώτη εμφάνισή της στο BST Hyde Park, τη συνόδευσαν επίσης ο Sam Ryder και η GAYLE ενώ στη δεύτερη εμφάνισή της πλαισιώθηκε από την Tinashe.