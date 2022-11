Η P!nk εύχεται η ζωή της να ήταν «ένα τραγούδι της Whitney Houston».

Η P!nk κυκλοφορεί το νέο single της «Never Gonna Not Dance Again».

Την παραγωγή έχουν κάνει οι βραβευμένοι με Grammy hitmakers Max Martin και Shellback, οι οποίοι συνυπογράφουν επίσης το τραγούδι μαζί με την P!nk.

Tο δυναμικό pop single είναι μία ευφορική και χαρούμενη ωδή στην ανάγκη να χορεύουμε στις δύσκολες στιγμές.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «Never Gonna Not Dance Again» δόθηκε στη δημοσιότητα και το παιχνιδιάρικο μουσικό βίντεο για το single, το οποίο σκηνοθέτησαν η P!nk και το δημιουργικό δίδυμο Nick Florez & RJ Durell.

Το βίντεο λαμβάνει χώρα σε ένα σούπερ μάρκετ και ακολουθεί την P!nk να χορεύει και να κάνει πατίνια στους διαδρόμους, συνοδευόμενη από ένα πολύχρωμο cast χαρακτήρων.

Το βίντεο ξεκινάει με την P!nk να κάνει τσιχλόφουσκες και να ψωνίζει σε ένα σούπερ μάρκετ, ενώ κάνει πατίνια στους διαδρόμους, φορώντας ένα πολύχρωμο σύνολο, ενώ κοροϊδεύει ένα κακομαθημένο κοριτσάκι που έχει ξεσπάσει.

«Δεν πρόκειται ποτέ να μην ξαναχορέψω», τραγουδάει η P!nk στο catchy ρεφρέν, ενώ δύο άλλοι χορευτές με πατίνια την ακολουθούν καθώς περνάει από τον διάδρομο με τις τορτίγιες και τραγουδάει ότι εύχεται η ζωή της να ήταν «ένα τραγούδι της Whitney Houston».

Αφού πληρώνει για τα ψώνια της και μερικές σημαίες gay pride, η P!nk πηγαίνει στο πάρκινγκ, όπου κάποιοι βαρετοί άνθρωποι την παρακολουθούν να χορεύει ντίσκο. Αμέσως μετά, οι άνθρωποι που βρίσκονται έξω αφήνουν ό, τι κάνουν και ακολουθούν την τραγουδίστρια μέσα στο μαγαζί.

Στη συνέχεια, το σούπερ μάρκετ μεταμορφώνεται σε μία πίστα με ντισκομπάλα, ενώ όλοι μαζί επιδεικνύουν τις καλύτερες χορευτικές κινήσεις τους κατά τη διάρκεια του ρεφρέν του τραγουδιού.

Αργότερα αυτό τον μήνα, η P!nk θα ερμηνεύσει ζωντανά το «Never Gonna Not Dance Again» στη σκηνή των American Music Awards 2022μ που θα διεξαχθούν στο «Microsoft Theater» του Λος Άντζελες την Κυριακή 20 Νοεμβρίου.

Το «Never Gonna Not Dance Again» είναι το επόμενο τραγούδι της P!nk με το «Irrelevant», μία απάντηση της τραγουδίστριας στις αντιδράσεις που δέχθηκε για την κριτική της στην ανατροπή της προστασίας του δικαιώματος στην άμβλωση στις ΗΠΑ από το τοπικό Ανώτατο Δικαστήριο.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά της P!nk ήταν το «Hurts 2B Human» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2019. Τον Μάιο του 2021 κυκλοφόρησε για το ντοκιμαντέρ της «All I Know So Far» το live album «All I Know So Far: Setlist», το οποίο περιλάμβανε ζωντανές εκτελέσεις τραγουδιών της και live διασκευές.