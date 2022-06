P!nk: «Μην ακούσετε ξανά τη μουσική μου αν συμφωνείτε με την απόφαση με τις αμβλώσεις»

Η P!nk είπε στους θαυμαστές της ότι αν συμφωνούν με την ανατροπή του συνταγματικού δικαιώματος στην άμβλωση στις ΗΠΑ, τότε πρέπει «να μην ακούσουν ποτέ ξανά» τη μουσική της.

Η 42χρονη τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση στο Twitter στις 25 Ιουνίου με αφορμή την ανατροπή από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ της απόφασης στην υπόθεση Roe εναντίον Wade του 1973, η οποία προστάτευε την ελευθερία της γυναίκας να επιλέξει να κάνει έκτρωση.

Η απόφαση δίνει πλέον το δικαίωμα στις πολιτείες των ΗΠΑ να επιλέξουν αν θα περιορίσουν ή αν θα απαγορεύσουν τις αμβλώσεις.

Η P!nk έγραψε στο Twitter μετά την έκδοση της απόφασης: «Ας είμαστε ξεκάθαροι: αν πιστεύετε ότι η κυβέρνηση έχει δικαίωμα στη μήτρα μίας γυναίκας, στις δουλειές ή στο γάμο ενός ομοφυλόφιλου ή ότι ο ρατσισμός είναι εντάξει, τότε σας παρακαλώ στο όνομα του Κυρίου σας, να μην ακούσετε ποτέ ξανά τη μουσική μου».

«Και επίσης, να πάτε να πνιγείτε. Είμαστε εντάξει;», πρόσθεσε.

Let’s be clear: if you believe the government belongs in a woman’s uterus, a gay persons business or marriage, or that racism is okay- THEN PLEASE IN THE NAME OF YOUR LORD NEVER FUCKING LISTEN TO MY MUSIC AGAIN. AND ALSO FUCK RIGHT OFF. We good?

— P!nk (@Pink) June 25, 2022