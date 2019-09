Το music video του «Hurts 2B Human» αποτυπώνει τα αντιφατικά συναισθήματα που επικρατούν την ίδια στιγμή στις ζωές μας.

Η P!nk δίνει μορφή στο ομότιτλο τραγούδι του νέου δίσκου της «Hurts 2B Human» με ένα συγκινητικό music video που μεταφέρει δυνατά συναισθήματα.

Στο τραγούδι συμμετέχει ο ταλαντούχος αστέρας της R&B Khalid.

Το άλμπουμ «Hurts 2B Human» κυκλοφόρησε στα τέλη Απριλίου από την RCA Records / Sony Music και χάρισε στην P!nk την πρωτιά σε Αμερική, Καναδά Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και άλλες χώρες.

Το «Hurts 2B Human» είναι το τρίτο επίσημο single του ομώνυμου άλμπουμ και διαδέχεται το τρυφερό «Walk Me Home» και το δυναμικό «Can We Pretend».

Η P!nk και ο Khalid τραγουδούν στο «Hurts 2B Human» για τα προβλήματα της καθημερινής ζωής και το καταφύγιο που μπορεί να προσφέρει μία σχέση, έχοντας ο καθένας διαφορετικό ρόλο.

Ο χαρακτήρας της P!nk βασανίζεται από αρνητικές σκέψεις, όμως ο Khalid προσθέτει νότα αισιοδοξίας και προσφέρει λόγια ενθάρρυνσης, βεβαιώνοντας την Αμερικανίδα τραγουδίστρια ότι μπορεί να βασιστεί πάνω του.

Το συγκινητικό music video του «Hurts 2B Human» αποτυπώνει την ένταση των αντιφατικών συναισθηματικών που επικρατούν την ίδια στιγμή στις ζωές των ανθρώπων μέσα από την εστίαση στους ενοίκους της ίδιας πολυκατοικίας. Γέλιο, χορός, δάκρυα, θυμός και στοργή…

Η P!nk και ο Khalid συνυπογράφουν το τραγούδι μαζί με τους Scott Friedman, Teddy Geiger, Alexander Izquerdio, Anna Hartley και Robin Weisse. Για την παραγωγή έχει φροντίσει ο Jorgen Odegard.