P!nk και Kelly Clarkson συγκέντρωσαν 60.000 δολάρια για καλό σκοπό

Ένα ιδιαίτερο έργο τέχνης για μία ιδιαίτερη αποστολή.

Η P!nk και η Kelly Clarkson συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια για καλό σκοπό.

Τον Φεβρουάριο, η P!nk εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Kelly Clarkson Show», όπου υπέγραψε μαζί με την Kelly Clarkson ένα μοναδικό έργο τέχνης, με ένα ντουέτο τους στο τραγούδι «Broken & Beautiful» αποτυπωμένο με τη μορφή ηχητικού κύματος, για την ενίσχυση της οργάνωσης No Kind Hungry.

Ο πίνακας, ο οποίος δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη Tim Wakefield, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 50.000 δολαρίων. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ της οργάνωσης No Kid Hungry, η οποία αγωνίζεται για τον τερματισμό της πείνας στα παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαφήμιση

Ο Tim Wakefield μίλησε μέσω βίντεο στην εκπομπή της Kelly Clarkson τη Δευτέρα 24 Απριλίου, όπου αποκάλυψε ότι γνώρισε τη γυναίκα που αγόρασε τον πίνακα.

«Θα ήταν υποτιμητικό να πω ότι ήταν συγκινητικό. Μια από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου», σχολίασε.

Ο Tim Wakefield πρόσθεσε ότι το έργο έχει συγκεντρώσει συνολικά περισσότερα από 60.000 δολάρια για τις ανάγκες της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Kelly Clarkson: Η κόρη της δέχεται bullying στο σχολείο επειδή είναι δυσλεκτική

Η P!nk είναι εδώ και καιρό υποστηρίκτρια του No Kid Hungry και έχει λάβει μέρος σε πολλές από τις δράσεις και τις εκδηλώσεις της οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια.

Το 2017, έκανε ποδήλατο για 100 μίλια μαζί με περισσότερους από 200 σεφ από κάθε σημείο των ΗΠΑ στο πλαίσιο της ετήσιας ποδηλασίας «Chefs Cycle» της No Kid Hungry, συγκεντρώνοντας 2 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της οργάνωσης.

Επίσης, η P!nk παρουσίασε τις δράσεις της No Kid Hungry σε εκατομμύρια θαυμαστές της κατά τη διάρκεια της περιοδείας της «Beautiful Trauma Tour» για την προώθηση του ομώνυμου άλμπουμ της, που πραγματοποιήθηκε το 2018 και το 2019.

Στο αποκορύφωμα της πανδημίας, η P!nk συμμετείχε στην καμπάνια «Save With Stories», μία συνεργασία της No Kid Hungry και της Save the Children, για να μοιραστεί στο Instagram ιστορίες για τα παιδιά που έμειναν ξαφνικά εκτός σχολείου εξαιτίας του κορονοϊού

Η P!nk πρόκειται να τιμηθεί ως No Kid Hungry Champion στο δείπνο της οργάνωσης No Kid Hungry που θα λάβει χώρα στο Λος Άντζελες την Πέμπτη 27 Απριλίου.