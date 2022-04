Η P!nk εξέφρασε την απογοήτευσή της για τις επιλογές του «Rolling Stone».

Η P!nk κατακεραύνωσε το περιοδικό «Rolling Stone» με αφορμή τη λίστα που δημοσίευσε με τις καλύτερες εμφανίσεις στα Βραβεία Grammy.

Ενόψει της απονομής των Βραβείων Grammy την Κυριακή 3 Απριλίου, οι συντάκτες του περιοδικού δημοσίευσαν μία κατάταξη με τις «25 καλύτερες εμφανίσεις όλων των εποχών στα Grammy», επιλέγοντας καλλιτέχνες όπως οι Foo Fighters, ο Prince, η Dua Lipa, η Taylor Swift, ο Bob Dylan, η Cardi B και άλλους.

Ωστόσο οι επιλογές του «Rolling Stone» προκάλεσαν την αντίδραση της P!nk, η οποία έγραψε στα σχόλια της ανάρτησης του δημοσιεύματος στο Instagram: «Παιδιά, είστε άσχετοι από το 1990».

Η P!nk κατέκρινε στη συνέχεια το περιοδικό ότι «ξεπουλήθηκε» και ότι πλέον ασχολείται με τους σταρ των τηλεοπτικών ριάλιτι.

«Αυτό είναι το περιοδικό που συνήθιζε να φιλοξενεί ανθρώπους όπως ο John Lennon και ο Muddy Waters. Ο Hunter S Thompson έγραφε πολιτικά άρθρα. Είχαν βάλει την Tina Turner στο εξώφυλλό τους», σημείωσε.

«Στη συνέχεια ξεπουλήθηκαν και όλη η αξιοπιστία πήγε κατά διαόλου όταν μπήκε στο παιχνίδι το “στυλ πάνω από την ουσία” και τα “έσοδα πάνω από την αυθεντικότητα”. Τότε ήταν που η Snooki έγινε αποδεκτή ως θέμα για κάλυψη. Δώστε μου ένα διάλειμμα», πρόσθεσε.

Η P!nk προέτρεψε τους συντάκτες «να μάθουν τη δουλειά τους» και υποστήριξε ότι το σχόλιό της δεν αφορούσε απλώς τη λίστα με τις καλύτερες εμφανίσεις στα Βραβεία Grammy.

«Δεν χρειάζεται να σας αρέσω εγώ ή η μουσική μου ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με εμένα- και πιστέψτε με θα μπορούσα να μην ενδιαφερθώ – αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο ξεπούλημα στην ιστορία όταν αφορά ένα έντυπο που κάποτε όλοι εμπιστευόμασταν», συνέχισε.

«Αισθάνομαι έτσι εδώ και δεκαετίες, όπως και τόσοι πολλοί από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και συναδέλφους μου. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με τη φρικτή γνώμη τους για την “αξιολόγηση των εμφανίσεων στα Grammy”. Αφορά δεκαετίες σπατάλης των δέντρων και του χρόνου των ανθρώπων», ανέφερε.

Στην κορυφή της λίστας του «Rolling Stone» βρέθηκε η εμφάνιση του Kendrick Lamar στα Βραβεία Grammy του 2016, όπου ερμήνευσε τα τραγούδια «The Blacker The Berry» και «Alright», ενώ συμπεριλήφθηκαν επίσης εμφανίσεις από τους Prince and the Revolution, την Beyoncé, τον Stevie Wonder, την Aretha Franklin και άλλους.

Αν και η P!nk έχει εμφανιστεί πολλές φορές στα Βραβεία Grammy και έχει παρουσιάσει εντυπωσιακά performances, δεν συμπεριλήφθηκε στο Top 25 του περιοδικού.