Η P!nk καλεί τους Αμερικανούς να μην εκλέξουν ξανά τον Donald Trump

Η P!nk κάλεσε τους θαυμαστές της και τους ακόλουθούς της να μην ψηφίσουν τον Donald Trump στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του επόμενου Νοεμβρίου, ώστε να μην ανανεώσει τη θητεία του στο Λευκό Οίκο.

Σε ένα δυναμικό μήνυμα που έστειλε μέσω βίντεο το οποίο δημοσίευσε στο Twitter, η 40χρονη τραγουδίστρια αποδοκίμασε την αντίδραση του Προέδρου των ΗΠΑ στις διαδηλώσεις του κινήματος Black Lives Matter κατά το φυλετικό διαχωρισμό μετά τη δολοφονία του George Floyd.

«Πώς μπορεί κανείς να αποκαλεί τον εαυτό του πατριώτη ή Αμερικανό αν επανεκλέξει έναν πρόεδρο που δεν κυβερνά, δεν σέβεται ή δεν εκπροσωπεί τη μισή χώρα μας;», ρωτά η P!nk και επαναλαμβάνει: «Δεν είναι αυτή η Αμερική. Δεν είναι αυτή η Αμερική. Δεν είναι η Αμερική».

«Είτε λοιπόν λατρεύετε τη συνομοσπονδιακή σημαία, που δεν είναι η σημαία μας και δεν θα είναι ποτέ. Ή είστε υποκριτές που δεν καταλαβαίνουν πραγματικά την έννοια του πατριωτισμού ή τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός».

Να σημειωθεί ότι η συνομοσπονδιακή σημαία, είναι η σημαία που υιοθέτησαν οι πολιτείες της Αμερικής που κήρυξαν την απόσχισή τους πριν αναλάβει καθήκοντα ο Αβραάμ Λίνκολν, το 1861, γεγονότα που οδήγησαν στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Σήμερα η συνομοσπονδιακή σημαία θεωρείται ευρέως εθνικιστικό σύμβολο.

Η P!nk ολοκλήρωσε το μήνυμά της με μία μόνο λέξη: «Αλήθεια».

Απαντώντας αργότερα σε χρήστη του Twitter που επεσήμανε ότι ο πατέρας της είναι βετεράνος, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ανέφερε: «Ναι, μαζί με τη μητριά μου και τον αδερφό μου. Όλοι πολέμησαν για αυτήν τη χώρα, για όλους μας».

Yep, along with my step mother, and brother. They all fought for this country, for all of us. https://t.co/jP2IuD8rZP

— P!nk (@Pink) June 3, 2020