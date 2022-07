Η Pink έκανε τραγούδι την απάντησή της στους επικριτές της – Ακούστε το «Irrelevant»

«Κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει τη φωνή μου».

Η P!nk κυκλοφόρησε σε τραγούδι την απάντησή της προς τους χρήστες του διαδικτύου που αντέδρασαν στις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις.

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να καταργήσει τη συνταγματική προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση, η P!nk έγραψε στο Twitter: «Ας είμαστε ξεκάθαροι: αν πιστεύετε ότι η κυβέρνηση έχει δικαίωμα στη μήτρα μίας γυναίκας, στις δουλειές ή στο γάμο ενός ομοφυλόφιλου ή ότι ο ρατσισμός είναι εντάξει, τότε σας παρακαλώ στο όνομα του Κυρίου σας, να μην ακούσετε ποτέ ξανά τη μουσική μου».

Ορισμένοι followers αντέδρασαν στην ανάρτηση της τραγουδίστριας και της είπαν «να σκάσει και να τραγουδήσει».

Η P!nk ακολούθησε τις υποδείξεις των επικριτών της και μετά από μία σύντομη απουσία από το Twitter, επέστρεψε αυτήν την εβδομάδα στην πλατφόρμα και δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο τραγουδά a capella: «Μπορείτε να με αποκαλέσετε άσχετη, ασήμαντη, μπορείτε να προσπαθήσετε να με κάνετε μικρή…».

Το βίντεο ήταν τελικά απόσπασμα ενός νέου τραγουδιού με τον τίτλο «Irrelevant», το οποίο κυκλοφορεί επίσημα από την RCA Records / Sony Music.

Η P!nk έγραψε αυτόν τον ύμνο διαμαρτυρίας μαζί με τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό και τραγουδοποιό Ian Fitchuk, στην πρώτη συνεργασία τους.

Η τραγουδίστρια σχολιάζει σχετικά με το «Irrelevant»: «Ως γυναίκα με άποψη και το θάρρος να εκφράσω αυτή τη γνώμη, γίνεται πολύ κουραστικό όταν η μόνη ανταπάντηση είναι να μου λένε πόσο άσχετη είμαι. Είμαι σχετική επειδή υπάρχω και επειδή είμαι άνθρωπος. Κανείς δεν είναι άσχετος. Και κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει τη φωνή μου».

Η Pink προσφέρει παράλληλα την υποστήριξή της στην οργάνωση When We All Vote και ανακοινώνει ότι τα έσοδά της από το «Irrelevant» θα διατεθούν στην εθνική, υπερκομματική πρωτοβουλία που δημιούργησε η Michelle Obama για την ενημέρωση των ψηφοφόρων.

Η οργάνωση, αποστολή της οποίας είναι να αλλάξει την κουλτούρα σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών, επιδιώκει να αυξήσει τη συμμετοχή σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, συμβάλλοντας στην εξάλειψη των φυλετικών και ηλικιακών διαφορών.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ενημερωθεί για τη διαδικασία των εκλογών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της εγγραφής ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους.

Το κάλεσμα για αντίσταση συνεχίζεται με το «Irrelevant», καθώς η P!nk προτρέπει τους θαυμαστές της να αναλάβουν δράση και να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους.