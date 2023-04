Το ντοκιμαντέρ για τον Syd Barrett περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους David Gilmour, Nick Mason και Roger Waters.

Η ζωή του Syd Barrett των Pink Floyd έρχεται στη μεγάλη οθόνη.

Τα Mercury Studios, το στούντιο περιεχομένου της Universal Music Group, ανακοίνωσε την κυκλοφορία της ταινίας «Have You Got It Yet?», μίας συναρπαστικής ιστορίας για μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της βρετανικής μουσικής, τον Syd Barrett.

Τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ υπογράφουν ο βραβευμένος σκηνοθέτης Roddy Bogawa και ο αείμνηστος, καταξιωμένος σχεδιαστής εξώφυλλων άλμπουμ Storm Thorgerson, του οποίου η εταιρεία Hipgnosis σχεδίασε πολλά από τα εμβληματικά εξώφυλλα των άλμπουμ των Pink Floyd, συμπεριλαμβανομένου του «The Dark Side Of The Moon», που φέτος γιορτάζει την 50ή επέτειό του.

Το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ «Have You Got It Yet?» ξετυλίγει το νήμα της σχέσης μεταξύ των Pink Floyd – των οραματιστών του prog rock και της βρετανικής ψυχεδελικής μουσικής – και του ιδρυτικού μέλους τους Syd Barrett, ο οποίος αποχώρησε από το συγκρότημα πριν γνωρίσει την επιτυχία.

Ο Syd Barrett ήταν εκείνος που έδωσε στο συγκρότημα το όνομά του συνδυάζοντας τα ονόματα δύο άγνωστων blues μουσικών – του Pink Anderson και του Floyd Council.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει προσωπικές συνεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος David Gilmour, Nick Mason και Roger Waters, οι οποίοι μιλούν για τη συνεχιζόμενη επίδραση του Barrett στους Pink Floyd.

Αφηγητής του ντοκιμαντέρ είναι ο ηθοποιός Jason Isaacs. Στην ταινία εμφανίζονται επίσης οι πρώτοι μάνατζερ του συγκροτήματος Peter Jenner και Andrew King, καθώς και ο Pete Townshend των The Who και ο Graham Coxon των Blur.

Ο Syd Barrett και οι Pink Floyd αποκρυστάλλωσαν μία πολιτιστική περίοδο όπου τα πάντα έμοιαζαν δυνατά, αλλά όπου αυτή η ελευθερία μπορούσε να έχει κόστος.

Ήταν ο Syd Barrett απλά άλλο ένα θύμα των ναρκωτικών; Μήπως έπασχε από μία ψυχική ασθένεια που δεν είχε διαγνωστεί; Ή μήπως δεν του άρεσε η προσοχή και η φήμη όταν η διασκέδαση μετατράπηκε σε δουλειά;

Ενώ δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις για το τι μπορεί να ισχύει, κυριαρχεί η αίσθηση σε όλους όσους βρίσκονταν γύρω στον Syd Barrett ότι κάτι πήγε τρομερά στραβά.

Το «Have You Got it Yet?» είναι μία καταγραφή και ένα μωσαϊκό των δημιουργικών και καταστροφικών παρορμήσεων του Syd Barrett, της σαγηνευτικής παρουσίας και απουσίας του – ένα πορτρέτο του πολύπλοκου παζλ που ήταν η ζωή του.

«Θα ενδιαφερόταν κανείς για την ιστορία του Syd Barrett αν οι Pink Floyd δεν είχαν γίνει ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών; Θα υπήρχαν οι Pink Floyd χωρίς τον Syd;», αναρωτιέται ο σκηνοθέτης της ταινίας, Roddy Bogawa.

«Μου λείπει ο Storm μάλλον με τον ίδιο τρόπο που λείπει ο Syd σε πολλούς από αυτούς που εμφανίζονται στην ταινία μας, ένας φίλος που αγαπούσαν πολύ και μοιράζονταν μαζί του όμορφες αναμνήσεις και περιπέτειες – ο Syd απλά έτυχε να γίνει ένα από τα πιο διάσημα cult είδωλα της μουσικής», συνεχίζει.

Η ταινία περιλαμβάνει πλάνα από την επίσκεψη του Syd Barrett στην εμβληματική ηχογράφηση του «Shine On You Crazy Diamond», σπάνια αποσπάσματα από τη ζωή του στα παρασκήνια, άγνωστες φωτογραφίες και ένα soundtrack των Pink Floyd.

Το «Have You Got it Yet?», το οποίο πήρε τον τίτλο του από ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι του Barrett, θα προβληθεί στους κινηματογράφους Everyman Cinemas του Ηνωμένου Βασιλείου από τις 15 Μαΐου και στη Βόρεια Αμερική από τον Ιούνιο.

Ο Syd Barrett πέθανε στις 7 Ιουλίου 2006 σε ηλικία 60 ετών από καρκίνο του πάγκρεας.