Οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν αθόρυβα 18 συναυλίες της εποχής του «The Dark Side Of The Moon»

Στις συναυλίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 1972, οι Pink Floyd τελειοποιούν σιγά – σιγά το κλασικό άλμπουμ του 1973.

Οι Pink Floyd δημιουργούν μία ετήσια παράδοση δημοσιεύοντας 18 συναυλίες της εποχής του «The Dark Side Of The Moon» στις υπηρεσίες streaming, καθώς και μία συλλογή «εναλλακτικών κομματιών» από το θρυλικό άλμπουμ του 1973.

Τον Δεκέμβριο του 2021, οι Pink Floyd δημοσίευσαν ομοίως δώδεκα ακυκλοφόρητες συναυλίες, που εκτείνονται από το 1970 έως το 1972, στις υπηρεσίες streaming χωρίς καμία τυμπανοκρουσία.

Καλλιτέχνες όπως οι Pink Floyd και ο Bob Dylan έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την τακτική στο παρελθόν προκειμένου να παρατείνουν τα δικαιώματα των ζωντανών ηχογραφήσεών τους

Το 2013, ένας εκπρόσωπος της Sony εξήγησε τους λόγους της δημοσίευσης ακυκλοφόρητης μουσικής από τον Bob Dylan.

«Ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη παρατάθηκε πρόσφατα από 50 σε 70 χρόνια για οτιδήποτε έχει ηχογραφηθεί από το 1963 και μετά. Για ό,τι υπάρχει πριν από αυτό, υπάρχει μία νέα διάταξη του τύπου “Χρησιμοποίησέ το ή χάσε το”. Ουσιαστικά λέει: “Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τις ηχογραφήσεις στα πρώτα 50 χρόνια, δεν πρόκειται να κερδίσετε περισσότερα χρόνια”», ανέφερε.

Οι 18 συναυλίες, καμιά από τις οποίες δεν είχε κυκλοφορήσει επίσημα, πραγματοποιήθηκαν από τις 23 Ιανουαρίου 1972 έως τις 9 Δεκεμβρίου 1972, με τους Pink Floyd να δουλεύουν, να βελτιώνουν και στη συνέχεια να τελειοποιούν το «The Dark Side Of The Moon» στο σύνολό του σε κάθε συναυλία πριν από την κυκλοφορία του τον Μάρτιο του 1973.

Διαθέσιμη για streaming είναι επίσης ολόκληρη η τετραήμερη εμφάνιση των Pink Floyd στο Rainbow Theatre του Λονδίνου από τις 17 έως τις 20 Φεβρουαρίου 1972.

Η bonus συλλογή, που τιτλοφορείται απλά «Alternative Tracks 1972», περιλαμβάνει trance remixes και «εξαιρετικά σπάνιες» εναλλακτικές εκδόσεις πέντε τραγουδιών του «The Dark Side Of The Moon», συμπεριλαμβανομένου ενός πρόχειρου demo του «On The Run».

Όπως και οι συναυλίες που κυκλοφόρησαν το 2021, όλες οι νέες ηχογραφήσεις που έχουν αναρτηθεί με παρόμοιο γενικό εξώφυλλο και αναφέρεται ότι υπόκεινται στην πνευματική ιδιοκτησία της Pink Floyd Music Ltd., γεγονός που δηλώνει ότι πρόκειται για επίσημες κυκλοφορίες του συγκροτήματος.

Ωστόσο, μετά την παράταση των πνευματικών δικαιωμάτων τους, οι συναυλίες που ανέβηκαν το 2021 αφαιρέθηκαν από τις υπηρεσίες streaming και πιθανότατα οι συναυλίες που δημοσιεύθηκαν τώρα δεν θα μείνουν για πολύ στον ψηφιακό κόσμο.

Ακολουθούν τα 18 live albums των Pink Floyd που προστέθηκαν αθόρυβα στις υπηρεσίες streaming:

• Ζωντανά στο Southampton Guildhall, Ηνωμένο Βασίλειο, 23 Ιανουαρίου 1972

• Ζωντανά στο Carnegie Hall, Νέα Υόρκη, 5 Φεβρουαρίου 1972

• Ζωντανά στο Rainbow Theatre, Λονδίνο, 17 Φεβρουαρίου 1972

• Ζωντανά στο Rainbow Theatre, Λονδίνο, 18 Φεβρουαρίου 1972

• Ζωντανά στο Rainbow Theatre, Λονδίνο, 19 Φεβρουαρίου 1972

• Ζωντανά στο Rainbow Theatre, Λονδίνο 20 Φεβρουαρίου 1972

• Ζωντανά στο Taiikukan, Τόκιο, Ιαπωνία, 3 Μαρτίου 1972

• Ζωντανά στο Osaka Festival Hall, Ιαπωνία, 8 Μαρτίου 1972

• Ζωντανά στο Αθλητικό Κέντρο Nakajima, Σαπόρο, Ιαπωνία, 13 Μαρτίου 1972

• Ζωντανά στο Auditorium Theatre του Σικάγο, ΗΠΑ, 28 Απριλίου 1972

• Ζωντανά στο Deutschlandhalle, Βερολίνο, Γερμανία, 18 Μαΐου 1972

• Ζωντανά στο Hollywood Bowl, Λος Άντζελες, 22 Σεπτεμβρίου 1972

• Ζωντανά στο Empire Pool, Wembley, Λονδίνο, 21 Οκτωβρίου 1972

• Ζωντανά στο Ernst-Merck Halle, Αμβούργο, Γερμανία, 12 Νοεμβρίου 1972

• Ζωντανά στο Palais des Sports, Πουατιέ, Γαλλία, 29 Νοεμβρίου 1972

• Ζωντανά στο Palais des Sports de L’Ile de la Jatte, Saint Ouen, Γαλλία, 1 Δεκεμβρίου 1972

• Ζωντανά στο Vorst Nationaal, Βρυξέλλες, Βέλγιο, 5 Δεκεμβρίου 1972

• Ζωντανά στο Hallenstadion, Ζυρίχη, Ελβετία, 9 Δεκεμβρίου 1972