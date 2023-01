Pink Floyd: Όλες οι λεπτομέρειες των εκδόσεων για τα 50 χρόνια του «The Dark Side Of The Moon»

Όσα έχουν ετοιμάσει οι Pink Floyd για τα 50 χρόνια του εμβληματικού άλμπουμ τους.

Οι Pink Floyd ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός πολυτελούς box sex για τον εορτασμό των 50 ετών του «The Dark Side Of The Moon».

Το remastered box set ενός από τα άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών θα κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου σε ποικιλία εκδόσεων.

Ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά άλμπουμ όλων των εποχών, το «The Dark Side Of The Moon» των Pink Floyd συνεχίζει να βρίσκει νέα ακροατήρια παγκοσμίως. Το άλμπουμ δημιουργήθηκε εν μέρει κατά τη διάρκεια ζωντανών εμφανίσεων και το συγκρότημα παρουσίασε μία πρώιμη έκδοση του δίσκου στο Rainbow Theatre του Λονδίνου αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη των ηχογραφήσεων.

Το όγδοο άλμπουμ των Pink Floyd κυκλοφόρησε αρχικά στις ΗΠΑ την 1η Μαρτίου και στη συνέχεια στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 16 Μαρτίου 1973. Το νέο υλικό ηχογραφήθηκε το 1972 και το 1973 στα EMI Studios (σήμερα Abbey Road Studios) στο Λονδίνο.

Το εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ, που απεικονίζει ένα πρίσμα στο οποίο διαθλάται το φως, σχεδιάστηκε από τον Storm Thorgerson της Hipgnosis και ζωγραφίστηκε από τον George Hardie. Το «The Dark Side Of The Moon» έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το νέο πολυτελές box set περιλαμβάνει CD και gatefold βινύλιο του remastered άλμπουμ και Blu-ray + DVD audio με την αρχική μίξη 5.1 και τις remastered στερεοφωνικές εκδόσεις. Το box set διαθέτει επίσης έναν επιπλέον νέο δίσκο Blu-ray με τη μίξη Atmos καθώς και CD και LP του «The Dark Side Of The Moon – Live At Wembley Empire Pool, London, 1974».

Ταυτόχρονα, στις 24 Μαρτίου, θα κυκλοφορήσει ανεξάρτητα το CD και η πρώτη έκδοση βινυλίου του «The Dark Side Of The Moon – Live At Wembley Empire Pool, London, 1974» των Pink Floyd.

Το live album ηχογραφήθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 1974 στο πλαίσιο της χειμερινής περιοδείας των Pink Floyd και αυτή είναι η πρώτη φορά που θα κυκλοφορήσει ως αυτόνομο άλμπουμ, με το πρωτότυπο εξώφυλλο του 1973 από τον George Hardie.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα κυκλοφορήσει επίσης ξεχωριστά το βιβλίο «Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon: 50th Anniversary» από τον οίκο Thames & Hudson στις 24 Μαρτίου, ώστε να συμπέσει με την κυκλοφορία του box set.

Το βιβλίο αυτό σε μέγεθος LP, το οποίο επιμελήθηκε η φωτογράφος Jill Furmanovsky και καλλιτεχνικά επιμελήθηκε ο συνιδρυτής της Hipgnosis Aubrey Powell, περιλαμβάνει σπάνιες και αδημοσίευτες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια των περιοδειών «The Dark Side Of The Moon Tours» της περιόδου 1972-1975 και δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή των μελών των Pink Floyd.

Με αφορμή την επετειακή σειρά κυκλοφοριών, οι Pink Floyd προσκαλούν επίσης μία νέα γενιά animators να συμμετάσχουν σε έναν διαγωνισμό για τη δημιουργία μουσικών βίντεο για οποιοδήποτε από τα 10 τραγούδια του εμβληματικού άλμπουμ του 1973.

Οι Pink Floyd έχουν μία πλούσια ιστορία συνεργασίας με animators από τις απαρχές του συγκροτήματος (Ian Emes, Gerald Scarfe κ.ά.) και σε ορισμένες περιπτώσεις τα βίντεο που συνοδεύουν τα τραγούδια έχουν γίνει συνώνυμα της ίδιας της μουσικής. Η 50ή επέτειος του «The Dark Side Of The Moon Tours» δεν θα αποτελέσει εξαίρεση.

Το συγκρότημα θα ήθελε να δώσει σε όλους τους animators την ευκαιρία να προσεγγίσουν με μια φρέσκια ματιά αυτά τα διαχρονικά ακουστικά έργα. Οι animators μπορούν να υποβάλουν έως και 10 βίντεο, ένα ανά τραγούδι του άλμπουμ.

Ο νικητής θα επιλεγεί από μία επιτροπή ειδικών που θα αποτελείται από τον Nick Mason των Pink Floyd, τον Aubrey ‘Po’ Powell (υπεύθυνος δημιουργικού των Pink Floyd) και το BFI (Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου). Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 30 Νοεμβρίου και γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του συγκροτήματος.

Στις 27 Φεβρουαρίου 1973, η EMI Records διοργάνωσε συνέντευξη τύπου για την πρώτη παρουσίαση του νέου άλμπουμ «The Dark Side Of The Moon» των Pink Floyd στο Πλανητάριο του Λονδίνου.

Παρόλο που, ο θόλος του Πλανηταρίου μπορούσε να προβάλλει μόνο αστέρια, αστερισμούς και εικόνες του σύμπαντος ενώ έπαιζε η μουσική, εκείνη η εκδήλωση είχε μία άνευ προηγουμένου επιτυχία.

Πενήντα χρόνια μετά, σε αναγνώριση του εμβληματικού άλμπουμ και με τη βοήθεια των τεράστιων βημάτων στην τεχνολογία, θα παρουσιαστεί στα Πλανητάρια όλου του κόσμου τον Μάρτιο μία νέα εμπειρία όπου θα προβάλλονται σε ολόκληρους τους θόλους εκπληκτικές εικόνες του ηλιακού συστήματος και όχι μόνο – ενώ θα ακούγεται επί 42 λεπτά το «The Dark Side Of The Moon».

Η παρουσίαση θα είναι χωρισμένη ανάλογα με τα 10 τραγούδια του άλμπουμ, με χρονολογική σειρά, το καθένα από τα οποία θα έχει διαφορετικό θέμα.

Κάποια με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον και κάποια άλλα με ρετρό αναγνώριση της εικαστικής ιστορίας των Pink Floyd, όλα όμως συνδέονται με μια εμπειρία του χρόνου και του διαστήματος, αξιοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία που μόνο ένα Πλανητάριο μπορεί να προσφέρει.

Θα είναι μία καθηλωτική εμπειρία – μία ολοκληρωμένη ηχητική και οπτική surround απόλαυση – που θα υπερβεί την πραγματικότητα και θα σας ταξιδέψει πολύ πέρα από τη σφαίρα της 2D εμπειρίας.

Τα περιεχόμενα του box set

CD 1

The Dark Side of The Moon 2023 Remaster

CD 2

The Dark Side of the Moon – Live at Wembley Empire Pool, London, 1974

LP 1

The Dark Side of The Moon 2023 Remaster

LP 2

The Dark Side of the Moon – Live at Wembley Empire Pool, London, 1974

Blu-ray Audio 1

Το πρωτότυπο άλμπουμ σε 5.1 & high-resolution remastered stereo mixes

1. 5.1 Surround Mix – 24bit/96kHz Uncompressed

2. Stereo Mix – 24bit/192kHz Uncompressed

3. 5.1 Surround Mix – dts-HD MA

4. Stereo Mix – dts-HD MA

Blu-ray Audio 2

1. Dolby Atmos Mix

2. Stereo Mix – 24-bit/192kHz Uncompressed

3. Stereo Mix – dts-HD MA

DVD Audio

1. 5.1 Surround Mix – Dolby Digital @448 kbps

2. 5.1 Surround Mix – Dolby Digital @640 kbps

3. Stereo Mix (LPCM) – 24-bit/48 kHz Uncompressed