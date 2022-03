Οι Pink Floyd και ο David Gilmour αφαιρούν τη μουσική τους από τις υπηρεσίες streaming στη Ρωσία και στη Λευκορωσία

Οι Pink Floyd αφαιρούν όλη τη μουσική τους από το 1987 έως σήμερα από τις υπηρεσίες streaming στη Ρωσία και στη Λευκορωσία «για να συμπαραταχθούν με τον κόσμο που καταδικάζει έντονα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», σύμφωνα με ανάρτηση του συγκροτήματος στο Twitter.

Αντίστοιχα, ο David Gilmour, ο οποίος ήταν επικεφαλής των Pink Floyd εκείνα τα χρόνια, αφαιρεί και τις σόλο ηχογραφήσεις του από τις υπηρεσίες streaming στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο David Gilmour χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει την υποστήριξή του στην εμπόλεμη χώρα της Ουκρανίας. «Ρώσοι στρατιώτες, σταματήστε να σκοτώνετε τα αδέλφια σας», έγραψε.

Στις κυκλοφορίες των Pink Floyd που θα αφαιρεθούν από τις υπηρεσίες streaming στη Ρωσία και στη Λευκορωσία περιλαμβάνονται το «A Momentary Lapse of Reason», το πρώτο άλμπουμ τους χωρίς το ιδρυτικό μέλος Roger Waters και το επόμενο άλμπουμ τους, το «The Division Bell» του 1994.

Το 2014, οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν επίσης το «The Endless River» χρησιμοποιώντας μουσική που ηχογραφήθηκε κυρίως το 1993. Το συγκρότημα έχει επίσης κυκλοφορήσει τρία live albums από αυτή την εποχή και ένα box set, το «The Later Years»

Στις υπηρεσίες streaming στη Ρωσία και στη Λευκορωσία θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη η υπόλοιπη δισκογραφία των Pink Floyd, συμπεριλαμβανομένων των κλασικών δίσκων τος «Dark Side Of The Moon» (1973) και «The Wall» (1979), καθώς και το σύνολο των ζωντανών άλμπουμ τους από τη δεκαετία του 1970 που κυκλοφόρησαν αθόρυβα στις υπηρεσίες streaming στα τέλη του Δεκεμβρίου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Roger Waters καταδίκασε επίσης την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σε μια ανοιχτή επιστολή προς μία Ουκρανή θαυμάστριά του.

«Είμαι αηδιασμένος από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Είναι ένα εγκληματικό λάθος κατά τη γνώμη μου, η πράξη ενός γκάνγκστερ», έγραψε.

«Πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός. Λυπάμαι που οι δυτικές κυβερνήσεις τροφοδοτούν τη φωτιά που θα καταστρέψει την όμορφη χώρα σας στέλνοντας όπλα στην Ουκρανία αντί να εμπλακούν στη διπλωματία που θα είναι απαραίτητη για να σταματήσει η σφαγή», ανέφερε.

To stand with the world in strongly condemning Russia's invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour's solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u

