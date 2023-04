Οι Pink Floyd ανακοινώνουν το deluxe box set «Pulse: Restored & Re-Edited»

Το deluxe box set περιλαμβάνει μουσικά βίντεο, ντοκιμαντέρ, υλικό από πρόβες και άλλα.

Οι Pink Floyd θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά το live album τους «Pulse» του 1995 σε Blu-ray ως μέρος του deluxe box set «Pulse: Restored & Re-Edited».

Το υλικό του Pulse ηχογραφήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1994 στο «Earls Court» του Λονδίνου, ενώ το συγκρότημα βρισκόταν στην περιοδεία «Division Bell».

Τα box sets Blu-ray και DVD θα περιλαμβάνουν την αρχική συναυλία, συμπεριλαμβανομένης μιας ακέραιας ζωντανής εκτέλεσης του «The Dark Side Of The Moon», καθώς και μουσικά βίντεο, βίντεο που προβλήθηκαν στην οθόνη της συναυλίας, ντοκιμαντέρ, υλικό από τις πρόβες της περιοδείας και ένα ένθετο 60 σελίδων.

Ίσως το πιο σημαντικό, η νέα συλλογή θα επαναφέρει επίσης το κόκκινο LED που αναβοσβήνει και εμφανιζόταν στις πρώτες εκδόσεις CD του Pulse, αλλά αυτή τη φορά θα λειτουργεί με μπαταρία.

Το «Pulse: Restored & Re-Edited» θα κυκλοφορήσει στις 18 Φεβρουαρίου 2021 και είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από τώρα. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των τραγουδιών της deluxe έκδοσης παρακάτω.

Ο Aubrey Powell, γραφίστας και συνιδρυτής της εταιρείας σχεδιασμού εξώφυλλων άλμπουμ Hipgnosis, επεξεργάστηκε από την αρχή το φιλμ της συναυλίας του «Pulse» για το box set «The Later Years» του 2019.

Φωτογραφίες από τον Aubrey Powell και τον Rupert Truman θα χρησιμοποιηθούν για την ανανέωση του σχεδίου του εξωφύλλου, που αρχικά δημιουργήθηκε από τους Storm Thorgerson και Peter Curzon για την κυκλοφορία του DVD το 2006.

«Ουσιαστικά, πρόκειται για μια συσκευή που θεωρήσαμε ότι ήταν διασκεδαστική», δήλωσε ο ντράμερ των Pink Floyd, Nick Mason, για το LED που αναβοσβήνει σε συνέντευξή του το 2005 στο «Mojo Magazine».

«Είναι μια ιδέα του Storm Thorgerson που σχετίζεται με το “The Dark Side Of The Moon” και τον παλμό, και είναι ένα live album, οπότε το κουτί είναι “ζωντανό”. Μετά από αυτό, όσον αφορά τα σοβαρά βαθιά νοήματα, μπορεί κανείς να δυσκολευτεί λίγο».

Το tracklist του «Pulse: Restored & Re-Edited»

CD 1

1. Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5,7

2. Learning to Fly

3. High Hopes

4. Take It Back

5. Coming Back to Life

6. Sorrow

7. Keep Talking

8. Another Brick in the Wall, Part 2

9. One of These Days

The Dark Side of the Moon

10. Speak to Me

11. Breathe (In the Air)

12. On the run

13. Time

14. The Great Gig in the Sky

15. Money

16. Us and Them

17. Any Colour You Like

18. Brain Damage

19. Eclipse

Encores

20. Wish You Were Here

21. Comfortably Numb

22. Run Like Hell

CD2

Music Videos

«Take It Back» 1994

«High Hopes» 1994

«Marooned» 2014

Pulse Tour Rehearsal 1994

«A Great Day For Freedom» Version 1

«A Great Day For Freedom» Version 2

«Lost for Words»

Concert Screen Films 1994

«Shine On You Crazy Diamond Parts 1-4,7»

«Speak to Me»

«Time»

«The Great Gig in the Sky»

«Money»

«Us and Them» (Black & White)

«Us and Them» (Color)

«Brain Damage + Eclipse» North American Dates

«Brain Damage + Eclipse» European Dates

«Brain Damage» Earls Court, London Dates

Documentaries & Additional Material (Bd 48/24, Dvd 48/16)

The Division Bell Album Cover Photography (Ely, Cambridgeshire, UK) 1994

Pulse TV Ad 1995

The Division Bell Airships 1994

Behind The Scenes Interviews with the Lead Technicians for the Division Bell Tour

Rock & Roll Hall of Fame Induction 1996

«Wish You Were Here» With Billy Corgan

Audio-Only Live Recordings

«One of These Days» Live In Hanover 1994

«Astronomy Domine» Live In Miami