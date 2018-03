10 πράγματα που δεν γνωρίζετε για το «The Dark Side of the Moon»

Το αριστούργημα του αγγλικού συγκροτήματος κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου 1973 και με αφορμή τα 45 χρόνια του δίσκου σας παρουσιάζουμε 10 πράγματα που (πιθανόν) δεν γνωρίζατε για την ιστορία του. Από το καμέο του Paul McCartney μέχρι το εξώφυλλο με τον Silver Surfer.

Υπάρχουν σπουδαία άλμπουμ και υπάρχει και το The Dark Side of the Moon. Το αιώνιο δημοφιλές άλμπουμ των Pink Floyd έχει πουλήσει περισσότερα από 15 εκατομμύρια αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα 45 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο. Ένας δίσκος σημείο αναφοράς στο κλασικό rock, που έχει κάνει τους συνθέτες του – Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason και Richard Wright – απίστευτα πλούσιους. Εκτός από την εμπορική επιτυχία, το Dark Side of the Moon αντιπροσωπεύει την καλλιτεχνική κορυφή της καριέρας του αγγλικού κουαρτέτου, τη μετατροπή από μια πειραματική μπάντα σε έναν γίγαντα στην ιστορία της μουσικής, με ένα απίστευτα πλούσιο γράψιμο και στίχους που επηρεάζονται από την οπτική του κόσμου από τον Roger Waters.

Ηχογραφήθηκε στα Abbey Road Studios σε αρκετές session – που έλαβαν χώρα μεταξύ το Μάιο του 1972 και τον Ιανουάριο του 1973 – το άλμπουμ μιλάει για την ανθρώπινη κατάσταση μέσα από χωρικούς ήχους και κείμενα που είναι τόσο διαυγή όσο και συναρπαστικά. Όλοι τον έχουμε ακούσει: μερικοί από τα ακουστικά, ατελείωτα bong session με τα φώτα σβηστά, άλλοι στο ραδιόφωνο, μερικοί ακόμη και στις συχνότητες των AM.

Αυτός είναι ένας δίσκος που έχει πραγματικά ένα μήνυμα, ένα νόημα. Αρχικά έπρεπε να μιλήσει για τις πιέσεις και τις δυσκολίες της ζωής σαν μουσικός: έπειτα, με το καιρό, το The Dark Side of the Moon ήρθε να μιλήσει για τον πλούτο (Money), τον πόλεμο (Us and Them), την τρέλα (Brain Damage) τον υπαρξισμό (Time) και το θάνατο (The Great Gig in the Sky). «Το Dark Side ήταν το πρώτο μας άλμπουμ με ένα πραγματικό θέμα», δήλωσε ο Roger Waters.

Έδώ σας έχουμε 10 πράγματα που (ίσως) δεν γνωρίζατε για τo The Dark Side of the Moon.

Είναι το πρώτο άλμπουμ με στίχους πλήρως υπογεγραμμένους από τον Roger Waters

Ο Waters έγραφε στίχους για τους Pink Floyd από τις μέρες του «A Saucerful of Secrets», αλλά με το Dark Side πήρε τα ηνία του εννοιολογικού σύμπαντος της μπάντας. Προσδιόρισε το concept και το ανέπτυξε προσπαθώντας να γράψει τα πιο διαυγή και άμεσα κείμενα της καριέρας του. «Ήταν η πρώτη μου πραγματική μάχη με την μπάντα», είπε στον Mark Blake, δημιουργός του The Inside story of Pink Floyd. «Ήθελα να εγκαταλείψω το χώρο, όλα τα πράγματα που άρεσαν στο Syd, να μιλήσω για τις ανησυχίες μου για τον κόσμο, για περισσότερες πολιτικές και φιλοσοφικές σκέψεις». Η «κυριαρχία» του Waters στο The Dark Side έχει φυτέψει τον σπόρο για το ρήγμα που θα καταστρέψει τη μπάντα τα επόμενα χρόνια, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν μια επιλογή περισσότερο από αποδεκτή από το υπόλοιπο γκρουπ. «Ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου σπουδαίο στιχουργό», δήλωσε ο Gilmour στο Rolling Stone. «Ήμουν ανακουφισμένος και, εν πάση περιπτώσει, η γραφή των κειμένων σίγουρα δεν σήμαινε να πάρει τον έλεγχο των πάντων».

Ο δίσκος θα μπορούσε να μετονομάσει σε Eclipse

Το συγκρότημα πάντα ήθελε να ονομάσει το άλμπουμ του The Dark Side of the Moon – μια αναφορά πιο «ανθρώπινη» από το συνηθισμένο βαθύ διάστημα – αλλά όταν οι Medicine Head κυκλοφόρησαν (το 1972) ένα δίσκο με το ίδιο όνομα, ήταν έτοιμοι να το αλλάξουν σε Eclipse. «Δεν ήμασταν θυμωμένοι», είπε ο Gilmour. «Αλλά ενοχλημένοι, είχαμε ήδη σκεφτεί τον τίτλο πριν μάθουμε για το άλμπουμ τους». Όταν όμως οι Medicine Head εξαφανίστηκαν, οι Floyd αποφάσισαν να επιστρέψουν στον αρχικό τίτλο.

Οι fan εκείνης της εποχής άκουγαν το άλμπουμ live για περισσότερο από ένα χρόνο πριν την κυκλοφορία

Παρά το γεγονός ότι το Dark Side το λαμβάνουμε σαν ένα άλμπουμ «studio», το συγκρότημα το έπαιζε ολόκληρο για περισσότερο από ένα χρόνο πριν από την επίσημη κυκλοφορία. Το ντεμπούτο ήταν στο Brighton Dome στις 20 Ιανουαρίου 1972: μια καταστροφή που καταστράφηκε από «μηχανικές και ηλεκτρικές φρίκες», όπως είπε και ο Waters. Οι συναυλίες χρησιμοποιήθηκαν για να τελειοποιήσουν τη μετάβαση από το ένα τραγούδι στο άλλο, μια θεμελιώδης πτυχή του δίσκου. «Ήταν πραγματικά σημαντικό να αποκατασταθούν οι σωστές αισθήσεις», δήλωσε ο Alan Parsons. «Οι μεταβάσεις ήταν μέρος της διαδικασίας εγγραφής, και όχι μόνο ένα ζήτημα μίξης».

Η live έκδοση του On The Run ήταν εντελώς διαφορετική από το ηλεκτρονικό χάος που κατέληξε στο άλμπουμ

Αρχικά γνωστή ως The Travel Sequence, το instrumental γεννήθηκε ως ένα jam κιθάρας. Στο στούντιο, ωστόσο, άλλαξε ριζικά χάρη στο συνθεσάιζερ (EMS Synthi AKS), το οποίο η μπάντα έχει χρησιμοποιήσει και στο Any Colour You Like. «Αυτό το κουτί περιείχε ατελείωτες δυνατότητες», είπε ο Gilmour. «Πάντα μας θεωρούσαμε μια ηλεκτρονική μπάντα και πάντα έχω εμμονή με τρισδιάστατους ήχους».

Το Money εμπνέεται από τον Booker T

Το πρώτο hit των Floyd, με αυτόν τον ρυθμό 7/4, το γύρισμα στο τέλειο μπάσο, η σόλο κιθάρα και το σαξόφωνο, είναι ένα τόσο ισχυρό και εικονικό κομμάτι που ελάχιστοι θυμούνται την r&b προέλευση του . «Δεν είναι εύκολο να εξηγήσουμε πώς μας ενέπνευσε ο Booker T», δήλωσε ο Gilmour. «Αλλά ήμουν ένας μεγάλος fan, και ως παιδί έπαιζα το Green Onions με μια άλλη μπάντα. Νόμιζα ότι θα ήταν ωραίο να ενσωματώσουμε κάποια στοιχεία αυτού του ήχου στο άλμπουμ μας. Είναι διασκεδαστικό να σκεφτόμαστε μια ομάδα αγγλικών μαθητών αρχιτεκτονικής που παίζουν funky… αλλά πήγε έτσι».

Το καμέο του Paul McCartney διαγράφηκε από το δίσκο

Ο Roger Waters ήθελε να συμπεριλάβει συνεντεύξεις – που ηχογραφήθηκαν με όλους στα Abbey Road Studios – για να εμπλουτίσουν το άλμπουμ. Η ιδέα ήταν να κάνουμε και ασήμαντα ερωτήματα (ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα; και φαγητό;) και πιο δύσκολα (η τρέλα και ο θάνατος), ώστε να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις απαντήσεις στο mix. Ο Paul ήταν μεταξύ των ερωτηθέντων, αλλά οι απαντήσεις του δεν ταίριαζαν στον Waters. «Ήταν πεπεισμένος ότι ήταν απαραίτητο να υποδυθεί, το αντίθετο από αυτό που χρειαζόμασταν», είπε. «Προσπάθησε να είναι αστείος». Παρά όλα αυτά όμως, οι Beatles συμμετείχαν στο άλμπουμ. Στο τέλος του Eclipse μπορείτε να ακούσετε ένα απόσπασμα του Ticket to Ride: το συγκρότημα ακούει το κομμάτι κατά την ηχογράφηση της συνέντευξης με τον Gerry O’Driscoll – μπορείτε να τον ακούσετε ενώ λέει «There is no dark side of the moon, really. Matter of fact, it’s all dark. The only thing that makes it look light is the sun».

Το Us and Them είναι ένα από αυτά που κόπηκαν από το soundtrack του Zabriskie Point

Το δεύτερο single από το άλμπουμ ήρθε στη ζωή το 1969, ένα instrumental για πιάνο και μπάσο που γράφτηκε για το soundtrack του Zabriskie Point, την ταινία του Michelangelo Antonioni. Στην τελική tracklist μπορείτε να ακούσετε κομμάτια των Floyd, αλλά όχι το Us and Them, Ο Waters υπενθύμισε τα λόγια του Antonioni σε μια συνέντευξη για τα Classic Albums. «Πραγματικά, είναι όμορφο, αλλά τόσο θλιβερό!» Είπε ο σκηνοθέτης. «Με κάνει να σκέφτομαι μια εκκλησία εκκλησία».

Ο Silver Surfer έπρεπε να εμφανιστεί στο εξώφυλλο

Η εικόνα του πρίσματος – που δημιουργήθηκε από τον George Hardie με εισροές από τον Storm Thorgerson και τον Aubrey Powell της Hipgnosis – είναι ένα από τα πιο εικονικά σχέδια στην ιστορία της μουσικής. «Όταν ο Storm μας έδειξε κάποιες προτάσεις, συνειδητοποιήσαμε αμέσως ότι αυτό θα ήταν το εξώφυλλο, χωρίς αμφιβολία», είπε ο Gilmour. «Απλά κοιτάξτε το: είναι μια πολύ πωλητή ιδέα, απλή και επίκαιρη. Κάνει μεγάλη εντύπωση στις βιτρίνες των καταστημάτων. Δεν ήταν η συνηθισμένη εικόνα των τεσσάρων παιδιών σε κάποιο λόφο της χώρας». Αυτό που πολλοί δεν ξέρουν, όμως, είναι πως η Hipgnosis προτιμούσε μια εικόνα με τον Silver Surfer. «Ήμασταν όλοι κολλημένοι στα κόμικ της Marvel, και μας φαινόταν σαν μια φανταστική, μοναδική ιδέα», είπε ο Powell. «Δεν μας επιτρέψουν ποτέ να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά μας άρεσε η ιδέα αυτού του ασημένιου ανθρώπου που πετούσε μέσα στο σύμπαν. Πολύ κοσμικό!».

Το Dark Side of the Moon ήταν το πρώτο άλμπουμ των Floyd που μπήκε στο Αμερικάνικο Top 40

Φαίνεται παράλογο, ειδικά αν ληφθούν υπόψη οι συγκλονιστικοί αριθμοί που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών, αλλά το πρώτο άλμπουμ των Floyd που κέρδισε ένα δίκαιο εμπορικό αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το Dark Side of the Moon. Είναι το αποτέλεσμα μιας τεράστιας εκστρατείας από την Capitol Records, που, μαζί με την επιτυχία του single Money, εκτόξευσε το άλμπουμ στην κορυφή των chart.

Τα κέρδη του άλμπουμ βοήθησαν τη χρηματοδότηση του Monty Python and the Holy Grail

Αν δεν υπήρχε το The Dark Side of the Moon, οι Monty Python πιθανότατα δεν θα βρήκαν τα χρήματα για το σουρεαλιστικό αριστούργημα του 1975, Monty Python and the Holy Grail. Οι Pink Floyd, κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του άλμπουμ, παρακολούθησε συχνά το Flying Circus των Monty Python και, όταν έμαθαν για τις οικονομικές δυσκολίες της ομάδας, αποφάσισαν να συνεισφέρουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού (200.000 στερλίνες). «Τότε, κανένα στούντιο δεν θα μας έκανε τη παραγωγή, έτσι προσπαθήσαμε με τους rockstar», δήλωσε ο Terry Gilliam στον Guardian. «Ο Elton John, οι Led Zeppelin και οι Pink Floyd μας ήξεραν και μας βοήθησαν. Φαινόταν σαν μια σκηνή από το The Producers».

Διαβάστε ακόμα: