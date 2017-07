Σε μερικές ημέρες η P!nk θα μοιραστεί με το κοινό ένα ολοκαίνουριο τραγούδι και αυτή τη φορά ίσως θα ακολουθήσει άλμπουμ.

Είναι επίσημο: Η P!nk επιστρέφει με νέο single!

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια γύρισε ένα video clip αυτήν την εβδομάδα και τώρα αποκαλύπτει ότι θα κυκλοφορήσει ένα ολοκαίνουριο single, στις 10 Αυγούστου. Το τραγούδι ονομάζεται «What About Us» και η ανακοίνωση έγινε με μία ανάρτηση στο Instagram, νωρίς το πρωί της Κυριακής (22/07).

Αυτή θα είναι η πρώτη κυκλοφορία της P!nk μετά το «Just Like Fire» της Nk, που ηχογραφήθηκε για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας «Alice Through the Looking Glass», το 2016.

Αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το νέο τραγούδι, υπάρχει και η έλευση μίας δισκογραφικής δουλειάς στον ορίζοντα. Η P!nk δεν κυκλοφορήσει άλλο άλμπουμ μετά το «The Truth About Love» το 2012 και από τότε έχουν περάσει πέντε χρόνια.

Η P!ink γέννησε το δεύτερο παιδί της τον προηγούμενο Δεκέμβριο και επανήλθε στις εμφανίσεις πρόσφατα με ένα ρεπερτόριο επιτυχιών. Κατά μήκος της καριέρας της, η 38χρονη τραγουδίστρια διαθέτει τέσσερα singles που έφτασαν στην κορυφή του αμερικανικού charts και άλλα έντεκα που εισήλθαν στο Top 10. Έχει καταγράψει πωλήσεις πάνω από 42 εκατομμυρίων αντιτύπων άλμπουμ και 70 εκατομμυρίων singles παγκοσμίως.

Έχει επίσης βραβευθεί με τρία Grammy, έξι βραβεία στο MTV VMA και πέντε στα «Billboard Music Awards».

WHAT ABOUT US 8/10/17 A post shared by P!NK (@pink) on Jul 22, 2017 at 8:39pm PDT