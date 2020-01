Pink: Δωρίζει 500.000 δολάρια στο πυροσβεστικό σώμα της Αυστραλίας

Το ποσό του μισού εκατομμυρίου δολαρίων δώρισε η Pink στην προσπάθεια καταπολέμησης των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών που μαίνονται εκτός ελέγχου στην Αυστραλία.

Η 40χρονη τραγουδίστρια έγραψε στο Twitter ότι είναι «εντελώς συντετριμμένη παρακολουθώντας όσα συμβαίνουν στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή με τις τρομακτικές πυρκαγιές».

Η Pink αποφάσισε να μην μείνει άπραγη απέναντι στις εικόνες απόλυτης καταστροφής. Συγκεκριμένα δεσμεύτηκε να καταθέσει δωρεά 500.000 δολαρίων απευθείας στις τοπικές πυροσβεστικές αρχές, οι οποίες μάχονται με τις φλόγες καθημερινά.

«Η καρδιά μου είναι με τους φίλους μας και τις οικογένειές τους στην Αυστραλία», συμπλήρωσε στο μήνυμά της η τραγουδίστρια, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα της Ωκεανίας.

Η Pink παρέθεσε επίσης μία λίστα με πυροσβεστικές υπηρεσίες της Αυστραλίας, παροτρύνοντας τους ακολούθους της να εκδηλώσουν την υποστήριξή τους μέσω της κατάθεσης δωρεών.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp

