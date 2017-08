H P!nk στέλνει απαντά σε όποιον παραπονεθεί για το πιθανό πολιτικό περιεχόμενο που θα περιέχει το νέο τραγούδι της.

Το «What About Us» έρχεται τις επόμενες ώρες, την Πέμπτη 10 Αυγούστου και δίνει τέλος σε ένα πενταετές διάστημα αδράνειας χωρίς την κυκλοφορία ενός επίσημου άλμπουμ.

Η είδηση ​​ότι το «What About Us» θα μπορούσε να έρθει με ένα πολιτικό περιεχόμενο, έχει… φοβίσει μερικούς από τους οπαδούς της. Ο φόβος δεν είναι τόσο παράλογος, δεδομένου ότι τα πιο πολιτικοποιημένα τραγούδια δεν είναι τόσο αρεστά στα ραδιόφωνα.

Βέβαια, ένας χρήστης του διαδικτύου κατέκρινε την τραγουδίστρια για την επιλογή, σχολιάζοντας ότι «τα πολιτικά μηνύματα γίνονται βαρετά».

Η P!nk δε δίστασε να απαντήσει: «Δεν αλλάζω ποια είμαι για να είμαι δημοφιλής αγαπητέ μου. Μπορείς απολύτως να κάνεις unfollow όλες τις δημοσιεύσεις μου αν το βρίσκεις πολύ δύσκολο », ανέφερε στον άνδρα που παραπονέθηκε.

I don't change who I am to be popular my dear. You can absolutely unfollow my posts if you find it too difficult https://t.co/eXaUkfLTdB

— P!nk (@Pink) August 9, 2017