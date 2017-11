Η P!nk παρέλαβε τη σκυτάλη στο «Carpool Karaoke» και η παρουσία της μόνο τέλεια μπορούσε να ήταν.

Η P!nk συνάντησε επιτέλους τον James Corden στο δημοφιλές «Carpool Karaoke» και πέρασαν όλοι καταπληκτικά, τόσο εκείνοι όσο και εμείς που παρακολουθήσαμε το επεισόδιο.

Τραγουδούσαν, γέλασαν, συζήτησαν και έδειξαν τη χορογραφία του «What About Us» που απαρτίζεται από δραματικές κινήσεις, όσο περιφέρονταν με το αυτοκίνητο στους δρόμους του Λος Άντζελες.

Το πάρτι ξεκίνησε με την καταλληλότερη επιλογή, την κλασική επιτυχία «Get The Party Started» της P!nk από το 2001, ενώ η συζήτηση στάθηκε στην εποχή όπου η τραγουδίστρια έβγαινε ραντεβού με τον Joey Fatone των NSYNC, όταν «άνοιγε» τις συναυλίες του συγκροτήματος. «Ήμουν 19 και ήταν γλυκοί. Ο Jerry Fatone συνήθιζε να με επισκέπτεται στο καμαρίνι κάθε ημέρα, ήταν πολύ στοργικός», είπε.

Το χθεσινό (14/11) επεισόδιο του «Carpool Karaoke», ενότητα στην εκπομπή «The Late Late Show» του James Corden, μας δίδαξε ότι η P!nk θεωρεί πως τραγουδά καλύτερα όταν είναι… ανάποδα, όπως κάνει σε πολλές ακροβατικές εμφανίσεις της.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ο Βρετανός παρουσιαστής το δοκίμασαν για το λόγου το αληθές. Η P!nk απέδειξε ότι διαθέτει μία από τις πιο απίστευτες φωνές στη μουσική και ο James Corden ότι… δεν πρέπει να το προσπαθήσει ξανά.

Επιπλέον, η αστέρας pop μοιράστηκε μία άγνωστη και διασκεδαστική ιστορία με τον Jon Bon Jovi. Εκτός από το «What About Us» και το «Get The Party Started», ακούσαμε το «Beautiful Trauma», το «Raise Your Glass» και το «Just Like A Pill».