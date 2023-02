Η P!nk αρνείται ότι άφησε αιχμές κατά της Christina Aguilera για το «Lady Marmalade»

Η P!nk απάντησε στα σχόλια που υποστηρίζουν ότι άφησε αιχμές κατά της Christina Aguilera για τη συνεργασία τους στο «Lady Marmalade».

Η τραγουδίστρια κλήθηκε μιλώντας Buzzfeed UK να βαθμολογήσει τα μουσικά βίντεο της καριέρας της και τα όσα είπε για την προφανώς όχι και τόσο ιδανική προσωπική εμπειρία της στα γυρίσματα του «Lady Marmalade» – του single του 2001 με την Christina Aguilera, τη Mya και την Lil’ Kim – προκάλεσαν έντονα σχόλια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Λοιπόν, υπάρχει το “Lady Marmalade”», είπε η P!nk, ανατρέχοντας στη συνεργασία που είχε κατακτήσει την κορυφή των charts πριν από 20 και πλέον χρόνια.

«Θα το βάλω εδώ κάτω στο 12. Δεν ήταν και πολύ διασκεδαστικά τα γυρίσματα. Είμαι υπέρ της διασκέδασης, και υπήρχε πολλή φασαρία – και υπήρχαν κάποιες προσωπικότητες. Η Kim και η Mya ήταν ωραίες», συνέχισε.

Αφού είδε τον κόσμο να κάνει εικασίες σχετικά με την επιλογή των λέξεών της και την επιλογή της να αφήσει το όνομα της Christina Aguilera από τη λίστα με τους «ωραίους» στο πλατό, η Pink απάντησε στα σχόλια με ένα μήνυμά της στο Twitter.

«Είστε όλοι τρελοί», έγραψε. «Η Xtina δεν είχε καμία σχέση με το ποιος ήταν σε αυτό το τραγούδι. Αν δεν το ξέρατε μέχρι τώρα, δεν αφήνω αιχμές για κάποιον λέγοντας ξανά και ξανά και ξανά τι πραγματικά συνέβη», συνέχισε.

«Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το δράμα σας. Αν δεν το έχετε παρατηρήσει, είμαι λίγο απασχολημένη με το να πουλάω. Και με το να πουλάω εννοώ εισιτήρια και άλμπουμ και πωλήσεις κέικ και τέτοια», ανέφερε.

«Επίσης, φίλησα το στόμα της Xtina. Δεν χρειάζεται να της φιλήσω και τον κ***», πρόσθεσε.

Η P!nk είχε προηγουμένως παραδεχτεί ότι στις ημέρες του «Lady Marmalade» οι εγωισμοί τους είχαν συγκρουστεί.

«Ήμασταν πολύ νέες και πολύ καινούργιες σε όλο αυτό το πράγμα και νομίζω ότι εγώ είμαι μια γυναίκα με δύναμη και εκείνη είναι μια γυναίκα με δύναμη», σημείωσε σε συνέντευξή της στον Andy Cohen το 2017.

«Εγώ έχω συνηθίσει να πιάνομαι στα χέρια και εκείνη έχει συνηθίσει να έχει καυγάδες λεκτικά. Είμαστε απλά πολύ διαφορετικές, είμαστε πολύ διαφορετικές. Και ήμασταν πολύ νέες και καινούργιες», εξήγησε.

«Πρέπει να μάθεις, οι γυναίκες πρέπει να μάθουν πώς να υποστηρίζουν η μία την άλλη. Αυτό δεν το μαθαίνει η μία στην άλλη στην παιδική χαρά», σχολίασε.

Τελικά, η P!nk και η Christina Aguilera ξεπέρασαν την όποια έχθρα, με τον καιρό: «Γίναμε μαμάδες. Μεγαλώσαμε. Αγκαλιαστήκαμε. Είναι τόσο απλό. Αισθάνομαι πολύ καλά γι’ αυτό».

Y’all are nuts

Xtina had shit to do with who was on that song.If you don’t know by now- I’m not “shading” someone by telling it over and over and over what actually happened.

I’m zero percent interested in your fucking drama.

If you haven’t noticed- I’m a little busy selling https://t.co/f9RLuotptf

— P!nk (@Pink) February 19, 2023