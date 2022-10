Η P!nk ανακοινώνει το νέο single «Never Gonna Not Dance Again»

Το νέο single της P!nk αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Η P!nk ανακοίνωσε ότι επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια δημοσίευσε στις σελίδες της στα κοινωνικά δίκτυα ένα μικρό απόσπασμα του νέου τραγουδιού της και αποκάλυψε την ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Το ολοκαίνουργιο single της P!nk έχει τον τίτλο «Never Gonna Not Dance Again» και θα κυκλοφορήσει στις 4 Νοεμβρίου.

Η P!nk έδωσε επίσης στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του single στο οποία φαίνεται να κάνει rollerblading μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, ενώ φοράει ένα λευκό και ροζ μπουφάν και ένα σορτσάκι με διχτυωτό καλσόν.

Το «Never Gonna Not Dance Again» είναι το επόμενο τραγούδι της P!nk με το «Irrelevant», μία απάντηση της τραγουδίστριας στις αντιδράσεις που δέχθηκε για την κριτική της στην ανατροπή της προστασίας του δικαιώματος στην άμβλωση στις ΗΠΑ από το τοπικό Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι θαυμαστές της P!nk εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το «Never Gonna Not Dance Again».

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά της P!nk ήταν το «Hurts 2B Human» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2019.

Τον Μάιο του 2021 κυκλοφόρησε για το ντοκιμαντέρ της «All I Know So Far» το live album «All I Know So Far: Setlist», το οποίο περιλάμβανε ζωντανές εκτελέσεις τραγουδιών της και live διασκευές,

Σε συνέντευξή της στο ET Canada τον Απρίλιου 2021, η P!nk αποκάλυψε ότι είχε αρχίζει να ετοιμάζει το επόμενο άλμπουμ της.

«Είναι πολύ νωρίς, αλλά θα σας πω ότι θα είναι πολύ ειλικρινές», δήλωσε τότε η 41χρονη τραγουδίστρια.

Η P!nk σημείωσε ακόμα ότι «πάντα» γράφει νέο υλικό, ειδικά όταν ο σύζυγός της Carey Hart καταφέρνει να την εκνευρίσει. «Κάθε φορά που ο Carey με εκνευρίζει, γράφω ένα ποίημα», παραδέχτηκε.

«Κάνω μουσική επαγγελματικά από τότε που ήμουν 16 ετών. Οπότε είναι απλώς κεφάλαια», είπε για τους προηγούμενους δίσκους της.

«Αν όλο αυτό το πράγμα θα καταλήξει να είναι μια ιστορία ζωής και μια εμπειρία, κάθε άλμπουμ είναι ένα κεφάλαιο από αυτή την ιστορία. Οπότε, ναι, θα είναι το σημείο στο οποίο βρίσκομαι τώρα», πρόσθεσε.