Η P!nk ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Trustfall»

Η P!nk ανακοινώνει ότι το ένατο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Trustfall» και θα κυκλοφορήσει στις 17 Φεβρουαρίου 2023 από την RCA Records / Sony Music.

Το πρώτο άλμπουμ της, μετά το «Hurts 2B Human» του 2019, αναμένεται να σηματοδοτήσει τη συναρπαστική επιστροφή της διάσημης καλλιτέχνιδας στη μουσική.

Η P!nk παρουσίασε το πρώτο single από το άλμπουμ νωρίτερα αυτό το μήνα με την κυκλοφορία του «Never Gonna Not Dance Again», ένα δυναμικό pop τραγούδι σε παραγωγή των hitmakers Max Martin και Shellback, οι οποίοι έγραψαν επίσης το single μαζί με την τραγουδίστρια.

Αυτή την Κυριακή, 20 Νοεμβρίου, η P!nk θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά το «Never Gonna Not Dance Again» στα American Music Awards του 2022, μαζί με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στην Olivia Newton-John, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η P!nk ανακοίνωσε την επιστροφή της στις περιοδείες με το «Summer Carnival Tour», που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο από την Ευρώπη και θα συνεχιστεί στη Νότια Αμερική.

Μιλώντας στην εκπομπή «Good Morning America» του ABC την Παρασκευή, η P!nk δήλωσε ότι το νέο άλμπουμ της είναι «πολύ, πολύ πιστό σε αυτό που πιστεύω και σε αυτό που βρίσκομαι και σε αυτό που νιώθω και σε αυτό που νομίζω ότι νιώθουν πολλοί άνθρωποι».

Η P!nk υποστήριξε επίσης ότι «Trustfall» είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έχει κάνει μέχρι σήμερα, επειδή «πήρε χρόνο» για να το δημιουργήσει.

«Είχα χρόνο και μου συνέβησαν πολλά πραγματικά καταστροφικά πράγματα. Ο γιος μου και εγώ νοσήσαμε σοβαρά από τον COVID. Αυτό κατά κάποιο τρόπο μου κατέστησε σαφές τι πραγματικά έχει σημασία. Και χρειάζεται μία κρίση για να συμβεί αυτό», εξήγησε.

Η P!nk ανέφερε είπε ότι η εμπειρία αυτή την οδήγησε σε μία απόφαση: «Θέλω να μεταφέρω στον κόσμο μόνο την αλήθεια. Θέλω να είμαι μόνο αυθεντική. Και θέλω να γίνω πιο ευγενική και καλύτερος άνθρωπος».

«Το άλμπουμ μου είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου και νομίζω ότι είμαι ένα παράδειγμα για το πώς μπορείς να ζήσεις αυθεντικά και χωρίς φόβο, κατά κάποιο τρόπο», πρόσθεσε.

Αυτή η νοοτροπία αποτυπώνει και στο «Never Gonna Not Dance Again», το οποίο, όπως είπε, εξηγεί ότι «το μόνο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να βρίσκω τη χαρά».

«Δεν θέλω να ανησυχώ πια. Μπορείτε να μου πάρετε ό,τι έχω, αλλά δεν μπορείτε να μου πάρετε τη χαρά μου», τόνισε η P!nk.

