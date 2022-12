P!nk: Η 11χρονη κόρη της Willow τραγουδά Olivia Rodrigo και εντυπωσιάζει

Η P!nk δεν μπορούσε να κρύψει την υπερηφάνειά της για το ταλέντο της κόρης της.

Η P!nk δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο με την 11χρονη κόρη της, Willow Sage Hart, να τραγουδάει στο πρώτο της ρεσιτάλ.

Η Willow φαίνεται στο βίντεο να συστήνεται στο κοινό, προτού ξεκινήσει μια δυνατή ερμηνεία του τραγουδιού «The Rose Song», το οποίο έγραψε και ερμήνευσε η Olivia Rodrigo το 2021 για τις ανάγκες της σειράς «High School Musical: The Musical: The Series» του Disney+ στην οποία πρωταγωνιστούσε.

Η Willow ερμήνευσε με χαρακτηριστική ευκολία την μπαλάντα, χωρίς να χάσει ούτε μια νότα, με τη γλυκιά και συνεσταλμένη φωνή της. Όταν ολοκλήρωσε το τραγούδι της, η Willow έγινε δεκτή με χειροκροτήματα και επευφημίες από το κοινό.

«Αυτή η 11χρονη (με ψυχή 11.000 ετών) με ξετρελαίνει», έγραψε η P!nk στη λεζάντα της ανάρτησής της, δηλώνοντας την υπερηφάνειά της ως μητέρα.

Σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά που η Hart παρουσιάζει τις φωνητικές ικανότητές της. Τον Φεβρουάριο του 2021, η P!nk κυκλοφόρησε μαζί την κόρη της ένα υπέροχο ντουέτο με τον τίτλο «Cover Me In Sunshine», από το οποίο είχαν δώσει μία πρόγευση στο TikTok.

Σε δήλωσή της, η P!nk εξήγησε τότε, αναφερόμενη στην περίοδο της πανδημίας: «Αυτή η χρονιά που πέρασε ήταν τόσα πολλά πράγματα για εμάς. Θλιβερή, μοναχική, τρομακτική, ναι. Ήταν επίσης ήσυχη, στοχαστική και ένα μεγάλο μάθημα».

«Η Willow και εγώ βρίσκουμε παρηγοριά στη μουσική, οπότε κυκλοφορούμε αυτό το τραγούδι για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για να ευχηθούμε να σας φέρει κι εσάς γλυκύτητα, ηλιοφάνεια και παρηγοριά», συνέχισε.

Το 2018, η Willow Sage Hart, η οποία έχει γεννηθεί τον Ιούνιο του 2011, κυκλοφόρησε μια διασκευή του «A Million Dreams» για το άλμπουμ «The Greatest Showman: Reimagined».

Η P!nk έχει αποκτήσει τη Willow και τον πεντάχρονο αδελφό της Jameson Moon Hart με τον σύζυγό της Carey Hart. Το ζευγάρι γιόρτασε την 16η επέτειο του γάμου του τον Ιανουάριο του 2022. Η P!nk και ο Carey Hart παντρεύτηκαν το 2006, πέντε χρόνια μετά τη γνωριμία τους στον διαγωνισμό extreme sports Summer X Games το 2001.