Ο Pierce Brosnan ήθελε να υποδυθεί τον Elvis Presley σε μία βιογραφική ταινία

Ο Pierce Brosnan εξήρε την πρόσφατη εμφάνιση του Austin Butler στον ρόλο του Elvis Presley.

Ο Pierce Brosnan αποκάλυψε ποιον καλλιτέχνη θα ήθελε να υποδυθεί σε μία βιογραφική ταινία, αν του δινόταν η ευκαιρία.

Ο 69χρονος ηθοποιός ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο NME αν του είχε δοθεί ποτέ στο παρελθόν η ευκαιρία να υποδυθεί έναν μουσικό σε μία βιογραφική ταινία.

Απαντώντας, ο Pierce Brosnan εξήγησε ότι δεν του είχε συμβεί, αλλά μίλησε για τη συμμετοχή στις ταινίες του «Mamma Mia», που βασίζονται στη δισκογραφία των ABBA.

«Το “Mamma Mia” είναι ό,τι πιο κοντινό έχω κάνει στο τραγούδι και το λατρεύω. Έλαβα ένα πλατινένιο άλμπουμ επειδή τραγούδησα, ξέρετε, οπότε να πάνε να πνιγούν οι κακεντρεχείς! Τραγούδησα με τη Meryl Streep! Ήταν το τελευταίο πράγμα που περίμενα, αλλά κατά κάποιο τρόπο το κατάφερα», είπε.

«Κατάλαβα το αστείο, το καραόκε όλων αυτών. Δεν με προσέλαβαν για τη φωνή μου, αλλά μου άρεσε ούτως ή άλλως», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Pierce Brosnan αποκάλυψε ποιον καλλιτέχνη θα μπορούσε να υποδυθεί, αν είχε την ευκαιρία να εμφανιστεί σε μία τέτοια ταινία.

«Δεν έχω καμία επιθυμία να υποδυθώ κάποιον συγκεκριμένο. Θέλω να πω τον Elvis, αλλά είναι πιασμένος, και μάλιστα πολύ όμορφα», σχολίασε, αναφερόμενος στην εμφάνιση του Austin Butler στον ρόλο του βασιλιά του rock & roll στην ταινία «Elvis» του Baz Luhrmann.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Pierce Brosnan θυμήθηκε ορισμένες από τις αγαπημένες του συναυλιακές αναμνήσεις και στάθηκε σε μία συναυλία των Pink Floyd που παρακολούθησε μαζί με τον Syd Barrett.

«Θυμάμαι να βλέπω τους Pink Floyd με τον Syd Barrett. Ο Syd καθόταν στο πλάι σαν καλικάντζαρος. Τα φώτα ήταν απλά πανέμορφα. Έπαιξαν το “Set The Controls For The Heart Of The Sun”. Ήταν συγκλονιστικό», ανέφερε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Pierce Brosnan μίλησε για το «ηλίθιο» σχόλιο που πιστεύει ότι αποτέλεσε την αιτία να χάσει τον ρόλο του Batman τη δεκαετία του ’90.

Πριν πρωταγωνιστήσει στις ταινίες του James Bond, ο Pierce Brosnan είχε γίνει γνωστός από την τηλεοπτική σειρά «Remington Steele» τη δεκαετία του 1980. Την εποχή που πρωταγωνιστούσε στη σειρά, είχε περάσει από οντισιόν για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία του Tim Burton για τον Batman που κυκλοφόρησε το 1989.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο «The Tonight Show» του Jimmy Fallon, ο Pierce Brosnan θυμήθηκε ότι έκανε κατά τη διάρκεια της οντισιόν ένα ένα αστείο που πίστευε ότι θα του έδινε τον ρόλο, ωστόσο έγινε ακριβώς το αντίθετο.

«Θυμάμαι ότι είπα κάτι ανόητο στον Tim Burton. Είπα: “Ξέρεις, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οποιοσδήποτε άντρας που θα φορούσε το εσώρουχό του έξω από το παντελόνι του”», περιέγραψε.

Ο Pierce Brosnan πιστεύει ότι το σχόλιο αυτό στάθηκε αφορμή για να μην πάρει το ρόλο.

«Αλλά ο καλύτερος πήρε τη δουλειά», είπε για το γεγονός ότι τελικά ο Michael Keaton πήρε τον ρόλο του Batman και υποδύθηκε ξανά τον ήρωα στην ταινία «Batman Returns» το 1992.

Ο Pierce Brosnan πρωταγωνιστεί στο «Black Adam», την πρώτη του ταινία με υπερήρωες, η οποία προβάλλεται αυτή τη στιγμή στους κινηματογράφους.