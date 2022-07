Η Phoebe Bridgers «λιποθύμησε» όταν η Taylor Swift της ζήτησε να συνεργαστούν

Η Phoebe Bridgers συμμετείχε στο τραγούδι στο «Nothing New» από το άλμπουμ «Red (Taylor’s Version)» της Taylor Swift.

Η Phoebe Bridgers υποστηρίζει ότι έχασε τις αισθήσεις της όταν η Taylor Swift της έστειλε μήνυμα και της ζήτησε να συνεργαστούν σε ένα τραγούδι.

Η Taylor Swift κυκλοφόρησε το «Red (Taylor’s Version)» τον Νοέμβριο, με το άλμπουμ να περιλαμβάνει σε νέες ηχογραφήσεις τα τραγούδια του αρχικού άλμπουμ της «Red» του 2012 καθώς και αρκετά ακυκλοφόρητα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου του «Nothing New» στο οποίο ένωσε τις δυνάμεις της με την Phoebe Bridgers.

Η Taylor Swift επικοινώνησε με την Phoebe Bridgers για να της προτείνει να συμμετάσχει στο «Nothing New» μέσω του συνεργάτη της και παραγωγού της Aaron Dessner (The National).

Η Phoebe Bridgers παραδέχθηκε μιλώντας στον The Guardian ότι ταράχτηκε.

«Θυμάμαι ότι έχασα τις αισθήσεις μου όταν διάβασα το κείμενο, επειδή δεν είχαμε συναντηθεί ή επικοινωνήσει ποτέ με οποιονδήποτε τρόπο, οπότε το γεγονός ότι μου ζήτησε να συνεργαστούμε στην πρώτη επαφή μας ήταν τρελό», είπε.

Στο «Nothing New», η Taylor Swift και η Phoebe Bridgers τραγουδούν για το πέρασμα του χρόνου και για το γεγονός ότι δεν είναι πλέον τα πιο νέα και το πιο νεαρά αστέρια της μουσικής βιομηχανίας.

Η Taylor Swift, η οποία έγραψε το τραγούδι για το αρχικό άλμπουμ «Red» του 2012, εξήγησε στον The Guardian πώς περιέγραψε το «Nothing New» στην Phoebe Bridgers.

«Αφορούσε την πρώτη μου επαφή με τον φόβο της γήρανσης, του να μην είσαι πλέον σημαντικός και της αντικατάστασης. Πώς η κοινωνία διδάσκει στις νεαρές γυναίκες ότι τα νιάτα μας είναι ένα αγαθό που εξαντλείται γρήγορα», ανέφερε για το τραγούδι.

Η Taylor Swift πρόσθεσε ότι η ερμηνεία της Phoebe Bridgers ήταν «βαθιά και εύστοχη».

«Μιλούσε όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο οι μεγαλύτεροι άνδρες και η κουλτούρα κάνουν φετίχ τη νιότη ενός κοριτσιού, αλλά κι εμείς με τη σειρά μας αρχίζουμε να αφομοιώνουμε αυτή την ιδεολογία και να την πιστεύουμε πραγματικά για τον εαυτό μας», σχολίασε η αστέρας της pop.

Μεταξύ των ακυκλοφόρητων τραγουδιών που συμπεριλήφθηκαν στο «Red (Taylor’s Version)» ήταν επίσης το «Run» με τον Ed Sheeran, το «I Bet You Think About Me» με τον Chris Stapleton και η πολυαναμενόμενη δεκάλεπτη εκδοχή του «All Too Well».