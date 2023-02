Phil Collins: Η γλυκιά ανάρτηση της κόρης του Lily Collins για τα γενέθλιά του

«Σε ευχαριστώ που είσαι συνεχής έμπνευση».

Η Lily Collins συνέκρινε τον εαυτό της με τον πατέρα της Phil Collins σε μία γλυκιά ανάρτησή της για τα 72α γενέθλιά του τραγουδιστή και ντράμερ των Genesis.

«Όπως ο πατέρας, έτσι και η κόρη», έγραψε η 33χρονη ηθοποιός στη λεζάντα μίας ανάρτησης που δημοσίευσε στο Instagram, στην οποία μοιράστηκε φωτογραφίες όπου ποζάρει με τον ίδιο τρόπο ή φοράει παρόμοια ρούχα με τον πατέρα της. «Χρόνια πολλά, μπαμπά», συμπλήρωσε.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο τραγουδιστής του «In The Air Tonight» κοιτάει την κάμερα ενώ βρίσκεται μέσα σε μία μπανιέρα. Στη συνέχεια, η Lily Collins πρόσθεσε μία δική της φωτογραφία, όπου εμφανίζεται με ένα εντυπωσιακό μπλε σύνολο μέσα σε μία μπανιέρα.

Η Lily Collins έδειξε επίσης ότι παίρνει έμπνευση για τη μόδα από τον πατέρα της, καθώς ανάρτησε πολλές φωτογραφίες στις οποίες οι δυο τους φορούν παρόμοια ρούχα. Όπως και ο Phil Collins, έτσι και εκείνη εμφανίζεται με ένα σμόκιν, ένα μπλε μπουφάν και μία σαλοπέτα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σε ευχαριστώ που είσαι μία συνεχής έμπνευση, ένα συνεχές γέλιο και ένας συνεχής θρύλος. Σε αγαπώ τόσο πολύ και σε γιορτάζω πολύ σήμερα!», πρόσθεσε στην ανάρτησή της.

Μερικοί από τους συμπρωταγωνιστές της Lily Collins στη δημοφιλή σειρά «Emily in Paris» του Netflix συνέρρευσαν επίσης στην ανάρτηση για να της στείλουν τις ευχές τους για τα γενέθλιά του πατέρα της.

Παρά τη γλυκιά ανάρτηση στο Instagram, η Lily Collins είχε παραδεχθεί στο παρελθόν μία περίπλοκη σχέση με τον πατέρα της.

Το 2017, αποκάλυψε στο βιβλίο της με τίτλο «Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me», ότι ο Phil Collins δεν ήταν πολύ κοντά της όταν ήταν παιδί.

«Επειδή ο πατέρας μου έλειπε συχνά, δεν ήθελα ποτέ να κάνω κάτι που θα τον έκανε να μείνει μακριά ακόμα περισσότερο», έγραψε η ηθοποιός.

«Έγινα ιδιαίτερα προσεκτική στο τι έλεγα και πώς το έλεγα, φοβούμενη ότι θα νόμιζε ότι ήμουν θυμωμένη ή ότι δεν τον αγαπούσα. Και η αλήθεια είναι ότι ήμουν θυμωμένη. Μου έλειπε και τον ήθελα εκεί», ανέφερε.

Η Lily Collins υποστήριξε ότι πώς πολλές από τις «βαθύτερες ανασφάλειές της» είχαν προέλθει από τα ζητήματα που αντιμετώπιζε με τον πατέρα της και τελικά σημείωσε ότι τον συγχώρεσε.

«Τώρα καταλαβαίνω ότι οι απογοητεύσεις μου σχετικά με την επικοινωνία μας δεν είχαν σκοπό να σε αλλάξω, αλλά να σε αποδεχτώ όπως είσαι. Σε συγχωρώ που δεν ήσουν πάντα εκεί όταν σε χρειαζόμουν και που δεν ήσουν ο μπαμπάς που περίμενα. Συγχωρώ τα λάθη που έκανες», έγραψε η ηθοποιός στο βιβλίο της.