Ο Phil Collins και οι Genesis πούλησαν τα δικαιώματα της δισκογραφίας τους για 300 εκατομμύρια δολάρια

Η συμφωνία περιλαμβάνει τραγούδια των Genesis, του Phil Collins και των Mike & the Mechanics των Mike Rutherford.

Ο Phil Collins και οι Genesis πούλησαν μέρος των δικαιωμάτων της δισκογραφίας τους, συμπεριλαμβανομένων των εκδοτικών δικαιωμάτων τους, στην Concord Music Group.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η συμφωνία, για την οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια δολάρια, θα περιλαμβάνει επίσης τα δικαιώματα τραγουδιών από όλη τη σόλο καριέρα του Phil Collins, όπως τα «In the Air Tonight», «You’ll Be In My Heart» και «Against All Odds», καθώς και τις δημοφιλείς διασκευές του για το «A Groovy Kind Of Love» των Diane & Annita και το «You Can’t Hurry Love» των Supremes.

Στα τραγούδια των Genesis που αφορά η συμφωνία θα περιλαμβάνονται πιθανότατα επιτυχίες όπως τα «Invisible Touch», «That’s All», «Land Of Confusion» και «Follow You, Follow Me». Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης το υλικό που κυκλοφόρησε ο κιθαρίστας των Genesis, Mike Rutherford, με το συγκρότημά του, Mike & the Mechanics.

Μιλώντας στην WSJ, ο πρόεδρος της Concord Music Group, Bob Valentine, δήλωσε ότι στόχος τους είναι να παρουσιάσουν τη δισκογραφία του Phil Collins και των Genesis σε μία νεότερη γενιά ακροατών.

«Στον κόσμο που ζούμε σήμερα με το Facebook, το Instagram, το TikTok, όλα αυτά τα πράγματα που αυξάνουν την κατανάλωση παλαιότερης μουσικής, υπάρχουν σίγουρα τρόποι για εμάς ως δισκογραφική εταιρεία να επαναφέρουμε μέρος αυτής της μουσικής στη ζωή», είπε.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των καλλιτεχνών που πωλούν τα δικαιώματα της δισκογραφίας τους έναντι αστρονομικών ποσών.

Ο Bruce Springsteen πούλησε πέρυσι τα δικαιώματα της δισκογραφίας του και τα εκδοτικά δικαιώματά του στη Sony Music στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης συμφωνίας αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Bob Dylan, εν τω μεταξύ, πούλησε τα εκδοτικά δικαιώματα ολόκληρης της δισκογραφίας του στην Universal Music Publishing Group το 2020, έναντι ενός ποσού της τάξης των 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Neil Young προχώρησε πέρυσι συμφωνία με την Hipgnosis Songs Fund, η οποία αγόρασε το 50% των δικαιωμάτων του καταλόγου έναντι ενός ποσού που εκτιμάται στα 150 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Genesis ολοκλήρωσαν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους «The Last Domino?» με μία sold-out συναυλία στο The O2 Arena του Λονδίνου τον Μάρτιο.

Η μουσική του πρώην τραγουδιστή των Genesis, Peter Gabriel, δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας με την Concord Music Group.

Το Billboard ανέφερε στις αρχές Ιανουαρίου ότι ο Tony Smith, μάνατζερ τόσο του Phil Collins όσο και των Genesis, «διαπραγματευόταν διακριτικά» μία συμφωνία με μερικούς υποψήφιους αγοραστές. Το περιοδικό υπολόγισε τότε ότι τα έσοδα μόνο από τα εκδοτικά δικαιώματα του Collins ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε περίπου 6,2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Οι Genesis έχουν κυκλοφορήσει 15 άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων συνεχόμενων πολυπλατινένιων άλμπουμ που ανέβηκαν στο Top 10 των charts, αρχής γενομένης από το 1981.

Ο Phil Collins έχει κυκλοφορήσει οκτώ προσωπικά άλμπουμ και έχει κερδίσει οκτώ Grammy καθώς και ένα Όσκαρ για το τραγούδι «You’ll Be in My Heart» από την ταινία «Ταρζάν» της Disney το 1999. Ο Mike Rutherford έχει κυκλοφορήσει εννέα άλμπουμ ως μέλος των Mike + the Mechanics και δύο σόλο άλμπουμ. Ο Tony Banks έχει κυκλοφορήσει έξι προσωπικά άλμπουμ.