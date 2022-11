Pharrell Williams και Travis Scott συνεργάζονται στο νέο single «Down In Atlanta»

Ο Pharrell Williams και ο Travis Scott μας πηγαίνουν στην Ατλάντα.

Ο Pharrell Williams και ο Travis Scott κυκλοφορούν την πολυαναμενόμενη συνεργασία τους στο νέο single «Down In Atlanta».

Ο Travis Scott είχε δώσει μία πρώτη πρόγευση από το τραγούδι πριν από δύο μήνες κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του με τίτλο «Road to Utopia» στο Λας Βέγκας.

Από τότε, ο Pharrell Williams και ο Travis Scott συνέχισαν να αυξάνουν την προσμονή του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναρτούσαν αποσπάσματα από το τραγούδι, φωτογραφίες από τις ηχογραφήσεις στο στούντιο και ματιές από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του music video για το «Down In Atlanta».

Μετά τη χαρακτηριστική εισαγωγή του Pharrell Williams, ο Travis Scott μοιράζεται στο τραγούδι την αγάπη του για την πόλη της Ατλάντα.

Ο ίδιος ο Pharrell δεν συμμετέχει με φωνητικά στο τραγούδι, ωστόσο βρίσκεται στο τιμόνι της groovy παραγωγής του «Down In Atlanta».

Δεν έχει διευκρινιστεί αν τραγούδι πρόκειται να συμπεριληφθεί στο επερχόμενο άλμπουμ του Pharrell Williams με τίτλο «Phriends, Vol. 1». Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο Rolling Stone με τον RM των BTS, ο Travis Scott περιέγραψε λεπτομερώς το άλμπουμ και τη διαδικασία της δημιουργίας του.

«Δεν θέλω να κάνω κάτι που απλά να νιώθω ότι: “Ω, αυτό είναι ωραίο, αυτό θα ταιριάζει”. Όχι, δεν θέλω να ταιριάζει. Θέλω να γκρεμίσω τον τοίχο και θέλω να βάλω φωτιά σε ολόκληρο το τετράγωνο. Όχι σε ένα δωμάτιο, σε όλο το τετράγωνο. Όχι το σπίτι, το τετράγωνο να πάρει φωτιά. Θέλω να είναι στις ειδήσεις το βράδυ», είπε.

Στο «Phriends, Vol. 1» αναμένεται να συμμετάσχουν και οι BTS οι οποίοι έχουν ηχογραφήσει ένα «καταπληκτικό τραγούδι» με τον Pharrell Williams.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Pharrell Williams και ο Travis Scott ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Ο Pharrell ήταν συμπαραγωγός στο τραγούδι «Flying High» του Travis Scott με τη συμμετοχή του Toro y Moi από το άλμπουμ του «Rodeo» του 2015 και επανενώθηκαν στο «Skeletons», στο οποίο συμμετείχαν επίσης οι Tame Impala, για το άλμπουμ «Astroworld» του ράπερ που κυκλοφόρησε το 2018.

Ο Pharrell Williams δεν έχει κυκλοφορήσει άλλο σόλο άλμπουμ μετά το «Girl» του 2014, αν και επέστρεψε το banger «Cash In Cash Out» με τη συμμετοχή του 21 Savage και του Tyler, the Creator τον Ιούνιο.

Kατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, ο Pharrell υπέγραψε την παραγωγή σε τραγούδια των Pusha T («It’s Almost Dry»), Rosalía («Hentai» και «MOTOMAMI»), Kendrick Lamar («Mr. Morale», για το οποίο κέρδισε και μία υποψηφιότητα στα επερχόμενα Βραβεία Grammy 2023), Jack Harlow («Movie Star»), Summer Walker («Dat Right There»), Latto («Real One»), Omar Apollo («Tamagotchi»), Tobe Nwigwe & Earthgang («Lord Forgive Me») και A$AP Ferg («Green Juice»).

Ο Travis Scott ετοιμάζεται επίσης να κυκλοφορήσει κάποια το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ του «Utopia», για το οποίο δεν υπάρχει καμία ενημέρωση προς το παρόν.