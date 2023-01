Ο Pharrell Williams συνάντησε τον Emmanuel Macron – Συζήτησαν για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Ο Pharrell Williams έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της εποχής μας, αλλά ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου επισκέφθηκε το Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι για να συναντήσει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και να συζητήσει μαζί του για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στον επίσης λογαριασμό του Εμανουέλ Μακρόν στο Twitter δημοσιεύθηκε μία φωτογραφία από τη συνάντησή τους και ένα μήνυμα

«Ένα ασφαλές μέρος για όλους, ασφαλές και ανοιχτό, ειρηνικό και δημοκρατικό, που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό πρέπει να είναι και να παραμείνει το διαδίκτυο, ειδικά για τα παιδιά μας. Είναι μία από τις μάχες μας», σημειώνεται.

«Καλλιτέχνες, ενώστε τις δυνάμεις σας μαζί μας και μιλήστε! Σας ευχαριστούμε Pharrell για τη δέσμευσή σας», αναφέρεται.

Στη φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην ανάρτηση, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Pharrell Williams φωτογραφίζονται με μαύρα κοστού μία σε μία χρυσοποίκιλτη αίθουσα του Μεγάρου των Ηλυσίων με την αντανάκλαση ενός γιγάντιου πολυελαίου στο παράθυρο πίσω τους.

A safe place for all, secure and open, peaceful and democratic, which respects human rights. That's what the Internet must be and remain, especially for our children. It's one of our battles. Artists, join us, and speak out! Thank you @Pharrell for your commitment. pic.twitter.com/84XAstay2m

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 24, 2023