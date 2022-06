Pharrell Williams: «Ο Kendrick Lamar είναι ένας από τους καλύτερους στιχουργούς της εποχής μας»

«Ξέρει ότι είναι σημαντικό να σου μένουν οι στίχοι».

Ο Pharrell Williams επαίνεσε τις δημιουργικές ικανότητες του Kendrick Lamar, δηλώνοντας ότι οι στίχοι του έχουν μεγάλο αντίκτυπο «επειδή ξέρει πώς να είναι πολύ πειθαρχημένος σε ένα θέμα».

Σε συνέντευξή του με τον Zane Lowe στο Apple Music 1, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου single του «Cash In Cash Out» με τη συμμετοχή των Tyler, The Creator και 21 Savage, ο Pharrell Williams αποκάλεσε τον Lamar ως «έναν από τους καλύτερους στιχουργούς της εποχής μας».

«Ξέρει ότι είναι σημαντικό να σου μένουν οι στίχοι και ξέρει ότι πρέπει να φαίνονται υπέροχοι», σημείωσε.

Ο δύο καλλιτέχνες έχουν μακρά ιστορία. Πιο πρόσφατα συνεργάστηκαν στο νέο άλμπουμ «Mr. Morale & The Big Steppers» του Kendrick Lamar, όπου ο Pharrell ήταν συμπαραγωγός στο τραγούδι «Mr. Morale» με τη συμμετοχή της Tanna Leone.

Μιλώντας για τη διαδικασία ηχογράφησης του τραγουδιού, ο Pharrell Williams θυμήθηκε: «Παρακολουθούσα τους ρυθμούς να τον χτυπούν και τους παρακολουθούσα να βγαίνουν στην επιφάνεια – οτιδήποτε τον έκανε να νιώθει το τραγούδι – και τον παρακολουθούσα να αφοσιώνεται σε αυτό και τον παρακολουθούσα να παραμένει πειθαρχημένος».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο Kendrick Lamar είναι «διαφορετικός» και εξήρε το άλμπουμ «Mr. Morale & The Big Steppers» επειδή ασχολήθηκε με «ένα σωρό θέματα για τα οποία όχι μόνο εμείς ως μαύροι άνδρες, αλλά απλά οι άνδρες, τελεία και παύλα – και ακόμα και άλλα θέματα, απλά οι άνθρωποι – έπρεπε να μιλήσουμε».

«Ήταν σαν κανείς να μην το έλεγε πραγματικά, και αν το έλεγε κάποιος, δεν το έλεγε πραγματικά με έναν συνεκτικό τρόπο, και αυτός απλά σήκωσε το χέρι του και είπε: “Θα το κάνω εγώ”. Αυτό το άλμπουμ θα είναι φάρμακο για πολλούς ανθρώπους», πρόσθεσε.

Ο Pharrell Williams και ο Kendrick Lamar συναντήθηκαν για πρώτη φορά όταν ο ράπερ ετοίμαζε το δεύτερο άλμπουμ του, «Good Kid, M.A.A.A.D City», που κυκλοφόρησε το 2012. Ο Pharrell ήταν συμπαραγωγός στο ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ, το «Good Kid».

Επανήλθε για να βοηθήσει τον Kendrick Lamar στη δημιουργία του επόμενου άλμπουμ του, «To Pimp A Butterfly» του 2015, όπου ήταν συμπαραγωγός και τραγούδησε στο «Alright». Απουσίαζε από το «DAMN.» του 2017, αλλά εκείνη τη χρονιά ο Kendrick Lamar συμμετείχε σε δύο τραγούδια των N.E.R.D. του Pharrel Williams, το «Kites» (μαζί με τη M.I A.) και το «Don’t Don’t Do It!», από το άλμπουμ τους «No One Ever Really Dies».