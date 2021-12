Pharrell Williams: «Ο JAY-Z είναι ένας περίεργος τύπος»

«Αν κάνεις μία συζήτηση μαζί του, δεν θα είναι ποτέ μία συνηθισμένη συζήτηση».

Ο Pharrell Williams σχολίασε σε μια νέα συνέντευξή του πώς είναι να συνεργάζεται με τον JAY-Z και αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθεί ο ράπερ για να δημιουργήσει.

Μιλώντας στον Mark Ronson στο podcast «The FADER Uncovered», ο Pharrell Williams αποκάλυψε ότι ένα από τα πράγματα που έχει κάνει ο JAY-Z στο παρελθόν κατά τη διάρκεια των συνεργασιών τους είναι να του επαναλαμβάνει τους στίχους του με φαλτσέτο, επειδή έτσι τους σκεφτόταν.

«Δεν είναι καλός επειδή απλά έχει κάνει καλούς δίσκους, όχι, είναι πραγματικά σαν ένας ρόλος», εξήγησε ο Pharrell.

«Είναι ένας παράξενος τύπος. Αν του μιλήσεις ποτέ, αν κάνεις μία συζήτηση μαζί του, δεν θα είναι ποτέ μία συνηθισμένη συζήτηση. Ή όταν γράφει και απλά κάθεται εκεί και μουρμουρίζει στον εαυτό του, σε φαλτσέτο, παρεμπιπτόντως», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης (περίπου στο 21:28), ο Pharrell Williams μιμήθηκε τον τρόπο με τον οποίο ραπάρει με φαλτσέτο ο JAY-Z όταν γράφει τραγούδια, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα έναν στίχο από τη συνεργασία τους στο «I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)» του 2000.

«Όταν γράφει έναν στίχο, δεν λέει: “When the Remy’s in the…”.Δεν το κάνει αυτό. Λέει: “Yo, yo, when the Remy’s in the system, ain’t no tellin’ will I fuck em’, will I diss em’, that’s what they yellin’ I’m a pimp by blood”. Και σε χτυπάει στον ώμο και το παίρνει πάλι πίσω. Γράφει με φαλτσέτο», περιέγραψε.

«Αυτό είναι περίεργο, διαφορετικό, παράξενο και καταπληκτικό και τον κάνει ένα ρόλο», πρόσθεσε.

Η τελευταία φορά που ένωσαν τις δυνάμεις τους Pharrell Williams και ο JAY-Z αφορούσε το τραγούδι «Entrepreneur» του πρώτου, το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2020.

Πρόθεση του «Entrepreneur» ήταν να δείξει «πόσο δύσκολο είναι να είσαι επιχειρηματίας στην Αμερική», δήλωσε εκείνη την εποχή ο Pharrell. «Ειδικά ως έγχρωμος, υπάρχουν πολλά συστημικά μειονεκτήματα και σκόπιμα εμπόδια», σημείωσε.