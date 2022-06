Pharrell Williams, 21 Savage και Tyler, The Creator συνεργάζονται στο «Cash In Cash Out»

Ο Pharrell Williams μένει στο παρασκήνιο στη νέα κυκλοφορία του και αφήνει όλο τον χώρο στον 21 Savage και στον Tyler, the Creator.

Ο Pharrell Williams συναντά τον 21 Savage και τον Tyler, the Creator στο νέο single «Cash In, Cash Out».

Ο Pharrell προσφέρει το beat στο τραγούδι και οπισθοχωρεί για να επιτρέψει στους δύο ράπερ να παίξουν με τις λέξεις και να παρουσιάσουν το μοναδικό flow τους.

«Ο Pharrell το έφτιαξε έτσι ώστε να είναι ένα beat εκατομμυρίων δολαρίων», λέει ο 21 Savage στο πρώτο κουπλέ του τραγουδιού, προτού ο Tyler, the Creator αναλάβει το δεύτερο κουπλέ.

Το «Cash In Cash Out» είναι το πρώτο επίσημο single του Pharrell Williams το 2022.

Στο music video για το «Cash In Cash Out», το οποίο δημιουργήθηκε με τη χρήση CGI animation, οι πήλινες φιγούρες των Pharrell Williams, 21 Savage και Tyler, the Creator ξεφαντώνουν σε ένα μαγικό περιβάλλον.

Το πρωτοποριακό music video, σε σκηνοθεσία του François Rousselet, χρειάστηκε «ένα χρόνο και κάτι» για να ολοκληρωθεί.

Είναι εμπνευσμένο από το zoetrope, μία κυκλική συσκευή του 19ου αιώνα που χρησιμοποιούταν για τη δημιουργία της ψευδαίσθησης της κίνησης, πριν γίνει δυνατό το ίδιο το animation.

Για σχεδόν τέσσερα λεπτά, οι CGI εκδοχές των τριών καλλιτεχνών εμφανίζονται στο περιστρεφόμενο σκηνικό μέσα σε ένα κλίμα υπερβολής και λάμψη.

Ο 21 Savage περπατάει κατά μήκος ενός πιάνου το οποίο το παίζουν αποκομμένα χέρια με κοσμήματα, ο Tyler, the Creator ραπάρει ενώ περπατάει κατά μήκος ενός δρόμου στρωμένου με χρήματα και ο Pharrell Williams κάθεται πάνω σε ένα ποδήλατο.

Η κυκλοφορία του «Cash In Cash Out» είναι μόνο μία από τις πολλές μεγάλες στιγμές για τον Pharrell Williams αυτόν τον μήνα. Μετά από δύο χρόνια αναμονής λόγω της πανδημίας, θα ενταχθεί επιτέλους στο Hall of Fame των Τραγουδοποιών μαζί με τον Chad Hugo, το άλλο μισό του ιστορικού διδύμου παραγωγής The Neptunes.

Εν τω μεταξύ, το τελευταίο διάστημα έχει ανανεωθεί τι ενδιαφέρον για το τραγούδι του «Just A Cloud Away» (2013) από το soundtrack της ταινίας «Despicable Me 2» (Εγώ, ο Απαισιότατος 2) αφού έγινε viral μέσω ενός meme στο TikTok, με αποτέλεσμα την ψηφιακή επανακυκλοφορία του single.