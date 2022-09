Πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ – Τα συλλυπητήρια μηνύματα του καλλιτεχνικού κόσμου

Ο καλλιτεχνικός κόσμος εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ της Αγγλίας πέθανε σε ηλικία 96 ετών την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου μετά από 70 χρόνια παραμονής στο θρόνο, αποτελώντας τη δεύτερη μακροβιότερη μονάρχη στην καταγεγραμμένη ιστορία.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου της βασίλισσας από τα Ανάκτορα του Μπάκινγκχαμ, πλήθος καλλιτεχνών έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη τους μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο Mick Jagger έγραψε: «Σε όλη μου τη ζωή η Αυτής Μεγαλειότητα, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν πάντα εκεί. Στην παιδική μου ηλικία θυμάμαι να βλέπω τα στιγμιότυπα του γάμου της στην τηλεόραση. Τη θυμάμαι να γίνει από μια όμορφη νεαρή κυρία, η πολύ αγαπημένη γιαγιά του έθνους. Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στη βασιλική οικογένεια».

Τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους μετέφεραν στη βασιλική οικογένεια και οι Rolling Stones, τονίζοντας ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε «συνεχή παρουσία στη ζωή τους, όπως και σε αμέτρητες άλλες ζωές».

Ο Ozzy Osbourne έγραψε: «Θρηνώ μαζί με τη χώρα μου τον θάνατο της μεγαλύτερης βασίλισσάς μας. Με βαριά καρδιά λέω ότι είναι συγκλονιστική η σκέψη της Αγγλίας χωρίς τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’».

Ο Geezer Butler των Black Sabbath πρόσθεσε: «Λυπάμαι που έμαθα για τον θάνατο της Βασίλισσας. Θυμάμαι τους πανηγυρισμούς στους δρόμους όταν στέφθηκε βασίλισσα. Πάντα ένα βασικό στοιχείο του να μεγαλώνεις στην Αγγλία».

Ο Elton John δήλωσε: «Μαζί με το υπόλοιπο έθνος, λυπήθηκα βαθύτατα στο άκουσμα της είδησης του θανάτου της Αυτής Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ. Ήταν μια παρουσία που ενέπνεε και ηγήθηκε της χώρας μέσα από μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο σκοτεινές στιγμές της με χάρη, αξιοπρέπεια και μια γνήσια στοργική ζεστασιά».

«Η βασίλισσα Ελισάβετ αποτέλεσε τεράστιο μέρος της ζωής μου από την παιδική μου ηλικία μέχρι σήμερα και θα μου λείψει πολύ», συνέχισε.

Ένα μακροσκελές αφιέρωμα στη βασίλισσα Ελισάβετ ανάρτησαν οι Duran Duran.

«Η Αυτής Μεγαλειότητα η Βασίλισσα έχει ηγηθεί του Ηνωμένου Βασιλείου για περισσότερο χρόνο από οποιονδήποτε άλλο Βρετανό μονάρχη», έγραψαν.

«Αφιέρωσε τη ζωή της στο λαό και έδωσε ένα εξαιρετικό παράδειγμα στον κόσμο καθ’ όλη τη διάρκεια της βασιλείας της. Έχει ζήσει αλλαγές που ξεπερνούν αυτό που μπορεί να φανταστεί οποιοσδήποτε από εμάς. Ήρθε αντιμέτωπη με προκλήσεις στις οποίες ανταπεξήλθε ξανά και ξανά», συνέχισαν.

«Η ζωή της ήταν αξιοσημείωτη σε τόσους πολλούς τομείς. Θα λείψει σε όλους μας και είμαστε ευγνώμονες για τις απίστευτες υπηρεσίες που προσέφερε στον λαό της Μεγάλης Βρετανίας και στις χώρες της Κοινοπολιτείας. Στέλνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στη βασιλική οικογένεια. Ο θάνατός της ολοκληρώνει ένα μακρύ και μοναδικό κεφάλαιο στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και του κόσμου», ανέφερε το βρετανικό συγκρότημα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ανέβηκε στον θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου το 1952 σε ηλικία 25 ετών, απεβίωσε σήμερα Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ εξέδωσαν νωρίτερα την Πέμπτη ανακοίνωση, στην οποία ανέφεραν ότι «οι γιατροί ανησυχούσαν για την υγεία της Αυτής Μεγαλειότητας» και «συνέστησαν να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση».

Αμέσως μετά, ο πρίγκιπας Κάρολος, η Καμίλα, η πριγκίπισσα Άννα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας ταξίδεψαν στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας, όπου διέμενε η βασίλισσα.

«Η βασίλισσα πέθανε γαλήνια στο Μπαλμόραλ σήμερα το απόγευμα. Ο βασιλιάς και η βασιλική σύζυγος θα παραμείνουν στο Μπαλμόραλ απόψε και θα επιστρέψουν αύριο στο Λονδίνο», ανέφερε η βασιλική οικογένεια σε δήλωση που εξέδωσε στις 18:30 μ.μ. τοπική ώρα (20:30 ώρα Ελλάδας).

Ο μεγαλύτερος γιος της βασίλισσας, ο πρώην πρίγκιπας της Ουαλίας, Κάρολος, ανακηρύχθηκε αμέσως βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε δική του δήλωση ανέφερε: «Ο θάνατος της αγαπημένης μου μητέρας, της Αυτής Μεγαλειότητας Βασίλισσας, είναι μια στιγμή μέγιστης θλίψης για μένα και όλα τα μέλη της οικογένειάς μου».

«Θρηνούμε έντονα τον θάνατο μιας λατρεμένης ηγεμόνα και μιας πολυαγαπημένης μητέρας. Γνωρίζω ότι η απώλειά της θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή σε όλη τη χώρα, στα βασίλεια και στην Κοινοπολιτεία, καθώς και σε αμέτρητους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», σημείωσε.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του πένθους και της αλλαγής, η οικογένειά μου και εγώ θα νιώθουμε παρηγοριά και θα στηριζόμαστε στον σεβασμό και στη βαθιά στοργή που έτρεφε η Βασίλισσα σε τόσο μεγάλο βαθμό», πρόσθεσε.