Ο καλλιτεχνικός κόσμος εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Taylor Hawkins των Foo Fighters.

Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει στον κόσμο της μουσικής η είδηση του θανάτου του Taylor Hawkins των Foo Fighters σε ηλικία 50 ετών.

Ο ντράμερ του αμερικανικού συγκροτήματος βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή 25 Μαρτίου στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στην Μπογκοτά της Κολομβίας, όπου ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστούν το ίδιο βράδυ οι Foo Fighters.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος εξέφρασε μέσω των κοινωνικών δικτύων τη θλίψη του για την απώλεια του Taylor Hawkins και απέτισε φόρο τιμής στο «πνεύμα και την ασταμάτητη ροκ δύναμή του», όπως σημείωσε ο Tom Morello των Rage Against the Machine και των Audioslave.

«Ο Θεός να ευλογεί τον Taylor. Ειρήνη και αγάπη σε όλη την οικογένειά του και στο συγκρότημα ειρήνη και αγάπη», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ringo Starr των Beatles.

Ο Ozzy Osbourne ανέφερε: «Ο Taylor Hawkins ήταν πραγματικά ένας σπουδαίος άνθρωπος και ένας καταπληκτικός μουσικός. Η καρδιά μου, η αγάπη μου και τα συλλυπητήριά μου πηγαίνουν στη σύζυγό του, τα παιδιά του, την οικογένειά του, το συγκρότημά του και τους θαυμαστές του»

«Τα λέμε στην άλλη πλευρά», πρόσθεσε.

Τη θλίψη τους δήλωσαν τόσο οι Guns N’ Roses όσο και ο Slash.

«Θα λείπεις για πάντα», έγραψε το εμβληματικό ροκ συγκρότημα των Guns N’ Roses, δημοσιεύοντας ορισμένες ασπρόμαυρες φωτογραφίες από μία συνάντηση με τους Foo Fighters.

«Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του φίλου μας Taylor Hawkins Δεν έχω λόγια για να εκφράσω όλα τα συναισθήματα που νιώθω για το θάνατό του. Αλλά η καρδιά μου συμπάσχει με την οικογένειά του, το συγκρότημά του και τους φίλους του. RIP Taylor», σημείωσε ο Slash.

Ο Gene Simmons των KISS δήλωσε ότι: «Με σοκ και θλίψη πληροφορήθηκα ότι ο Taylor Hawkins απεβίωσε σήμερα. Οι προσευχές και τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Hawkins, στους φίλους και στους θαυμαστές των Foo Fighters. Θλιβερό».

Ο Paul Stanley των KISS πρόσθεσε: «Είμαι άναυδος και στεναχωρημένος. Ο Taylor ήταν σπουδαίος τύπος, πατέρας και σύζυγος. Η καρδιά μου συμπάσχει μαζί τους, με τον Dave (Grohl) και το συγκρότημα. Τι απαίσια νέα.»

«Ο Θεός να σε ευλογεί Taylor Hawkins. Αγάπησα το πνεύμα σου και την ασταμάτητη ροκ δύναμή σου. Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μου», σημείωσε ο Tom Morello των Rage Against The Machine.

Με ένα μακροσκελές κείμενο απέτισε φόρο τιμής στον Taylor Hawkins ο Travis Barker των blink-182.

«Δεν έχω λόγια. Λυπάμαι που το γράφω αυτό και που δεν θα σε ξαναδώ ποτέ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μέρες του Laguna Beach όταν ήμουν ένας άχρηστος που έπαιζε σε μία punk rock μπάντα και εσύ έπαιζες με την Alanis (Morissette)», έγραψε στο Instagram.

«Ερχόσουν να με δεις να παίζω σε καταγώγια και έλεγες “μικρέ, είσαι αστέρι”. Και νόμιζα ότι ήσουν τρελός, αλλά μου έδωσες τόση ελπίδα και αποφασιστικότητα. Χρόνια αργότερα περιοδεύσαμε μαζί με τους Blink και τους Foo’s στην Αυστραλία και έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από όταν καπνίζαμε τσιγάρα στην τουαλέτα των πτήσεων που κάναμε μαζί και παρακολουθούσαμε το σετ σου κάθε βράδυ», θυμήθηκε.

«Δεν είναι αρκετό να πω ότι θα μου λείψεις φίλε μου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε για ντραμς και θα καπνίσουμε στο δωμάτιο των αγοριών… Αναπαύσου εν ειρήνη», πρόσθεσε.

Ο Nile Rodgers, ο οποίος επρόκειτο να εμφανιστεί μαζί με τους Foo Fighters στο «Festival Estéreo Picnic» στην Μπογκοτά της Κολομβίας το βράδυ του θανάτου του Taylor Hawkins, ανέφερε:

«Έπρεπε να παίξουμε με την καρδιά μας για τους Foo Fighters και τον Taylor Hawkins. Είναι ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα που υπάρχουν. Τους αγαπάμε και αγαπάμε και όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε που μας βοηθήσατε να περάσουμε μία δύσκολη νύχτα.»

Taylor Hawkins 1972-2022.

