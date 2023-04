Sex Pistols: Πέθανε η σύζυγος του John Lydon – Έδινε μάχη με το Αλτσχάιμερ

Η σύζυγος του John Lydon, Nora Forster, πέθανε σε ηλικία 80 ετών, όπως ανακοινώθηκε μέσω του λογαριασμού του πρώην τραγουδιστή των Sex Pistols στο Twitter.

«Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε τη θλιβερή είδηση ότι η Nora Forster – σύζυγος του John Lydon για σχεδόν πέντε δεκαετίες – έφυγε από τη ζωή», αναφέρεται.

«Η Nora ζούσε με τη νόσο Αλτσχάιμερ εδώ και αρκετά χρόνια. Στο διάστημα αυτό ο John είχε γίνει ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη φροντίδα της», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η Nora Forster και ο John Lydon, ο οποίος ήταν ευρύτερα γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Johnny Rotten, γνωρίστηκαν το 1975, όταν εκείνος ήταν ακόμα τραγουδιστής των Sex Pistols.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1979 και η Nora Forster έγινε σταθερή παρουσία στη ζωή του John Lydon, τον οποίο υποστήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του ως μουσικός και όχι μόνο.

Ο John Lydon και η Nora Forster απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, την Arianna και τον Rambo.

Η Nora Forster διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ πριν από περίπου τέσσερα χρόνια.

Ήταν μία καταξιωμένη καλλιτέχνιδα, γνωστή για τους πίνακες και τα γλυπτά της που εξέταζαν θέματα σχετικά με την ταυτότητα, τη μνήμη και την ανθρώπινη υπόσταση. Τα έργα της παρουσιάστηκαν σε γκαλερί σε όλο τον κόσμο, και έχαιραν μεγάλης εκτίμησης τόσο από τους κριτικούς όσο και από τους συναδέλφους της καλλιτέχνες.

Πατέρας της ήταν ο Γερμανός Franz Karl Maier, διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Der Spiegel και διευθυντής της εφημερίδας Der Tagesspiegel. Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η Forster κληρονόμησε 120 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του.

Σε δήλωσε που εξέδωσε μετά τον θάνατο της συζύγου, ο John Lydon εξήρε τη δύναμη και την ανθεκτικότητα της Nora Forster απέναντι στη νόσο του Αλτσχάιμερ.

«Ήταν ο πιο απίστευτος άνθρωπος που γνώρισα. Η δύναμή της, το θάρρος της, το ταλέντο της και η αγάπη της αποτέλεσαν έμπνευση για μένα και για όλους όσοι τη γνώριζαν. Θα μου λείψει περισσότερο από όσο μπορούν να εκφράσουν τα λόγια», ανέφερε ο 67χρονος τραγουδιστής.

Εμπνευσμένο από τη σύζυγό του και τη μάχη της με το Αλτσχάιμερ ήταν το νέο τραγούδι «Hawaii», με το οποίο το συγκρότημα Public Image Ltd του John Lydon διαγωνίστηκε για να εκπροσωπήσει την Ιρλανδία στη φετινή Eurovision.

«Περάσαμε μία φορά υπέροχες διακοπές στη Χαβάη μετά από μία περιοδεία και ήταν απλά η καλύτερη εβδομάδα της ζωής μας», εξήγησε ο John Lydon τον Ιανουάρι για το νόημα του «Hawaii».

«Τώρα οι αναμνήσεις της ξεθωριάζουν, ήθελα να της φέρω κάτι τέτοιο πίσω. Σπάω και μόνο που το σκέφτομαι… Είναι ένα τραγούδι για τη διάλυση ενός ανθρώπου που αγαπώ πολύ, μπροστά στα μάτια μου», είπε.

1/2 Rest in Peace Nora Forster

It is with a heavy heart that we share the sad news that Nora Forster – John Lydon's wife of nearly 5 decades – has passed away. Nora had been living with Alzheimer’s for several years. In which time John had become her full time carer. pic.twitter.com/MmQQdtmrjG

— John Lydon Official (@lydonofficial) April 6, 2023