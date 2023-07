Πέθανε η Sinéad O’Connor σε ηλικία 56 ετών

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί ο αναπάντεχος θάνατος της Sinéad O’Connor.

Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η Ιρλανδή τραγουδίστρια Sinéad O’Connor.

Η καταξιωμένη τραγουδίστρια από το Δουβλίνο κυκλοφόρησε 10 άλμπουμ κατά τη διάρκειας της καριέρας της.

Η Sinéad O’Connor γνώρισε διεθνή επιτυχία με την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της, «I Do Not Want What I Haven’t Got» (1990), το οποίο περιελάμβανε τη διασκευή του «Nothing Compares 2 U», ένα τραγούδι που είχε γράψει αρχικά ο Prince.

Η εκτέλεση της Sinéad O’Connor έφτασε στο Νο. 1 σε πολλές χώρες και παρέμεινε στην κορυφή των charts στην Ιρλανδία για 11 εβδομάδες.

Το «Nothing Compares 2 U» της χάρισε μια υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, καθώς και ακόμα μια υποψηφιότητα για την Καλύτερη Γυναικεία Ροκ Ερμηνεία.

Το άλμπουμ «I Do Not Want What I Haven’t Got» της Sinéad O’Connor κέρδισε επίσης το βραβείο Grammy για την Καλύτερη Ερμηνεία Εναλλακτικής Μουσικής.

Στη Sinéad O’Connor απονεμήθηκε νωρίτερα φέτος το πρώτο βραβείο για το Κλασικό Ιρλανδικό Άλμπουμ στα μουσικά βραβεία RTÉ Choice Music Awards.

Το κοινό χειροκρότησε όρθιο την τραγουδίστρια καθώς αφιέρωσε το βραβείο, για το «I Do Not Want What I Haven’t Got», σε «κάθε μέλος της προσφυγικής κοινότητας της Ιρλανδίας».

Η Sinéad O’Connor γεννήθηκε στο Cascia House Nursery στο Δουβλίνο, στις 8 Δεκεμβρίου 1966.

Πήρε το όνομα Sinéad από τη Sinéad de Valera, τη μητέρα του γιατρού που επέβλεπε τον τοκετό, Eamonn de Valera και Bernadette προς τιμήν της Αγίας Bernadette της Λούρδης.

Η Sinéad O’Connor αφήνει πίσω της τρία παιδιά. Ο γιος της, Shane, αυτοκτόνησε πέρυσι σε ηλικία 17 ετών αφού δραπέτευσε από το νοσοκομείο στο οποίο βρισκόταν σε επιτήρηση.

Πριν τον θάνατό της, η τραγουδίστρια, η οποία άλλαξε το όνομά της σε Shuhada’ Sadaqat το 2018 όταν ασπάστηκε το Ισλάμ, περνούσε τον χρόνο της μεταξύ του Co Roscommon της Ιρλανδίας και του Λονδίνου.

Η Sinéad O’Connor, η οποία μιλούσε με ειλικρίνεια για τη μακροχρόνια πάλη της με την ψυχική υγείας της, είχε γράψει στη σελίδα της στο Facebook νωρίτερα αυτό το μήνα ότι είχε επιστρέψει στο Λονδίνο μετά από 23 χρόνια και ότι τελείωνε ένα άλμπουμ που επρόκειτο να κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

Επίσης, ανέφερε ότι σχεδιάζει να κάνει περιοδεία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία το 2024 και στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες περιοχές το 2025.

Στο τελευταίο μήνυμά της στο Twitter, η Sinéad O’Connor δημοσίευσε μια φωτογραφία της Shane και έγραψε: «Ζω από τότε ως απέθαντο πλάσμα της νύχτας. Ήταν ο έρωτας της ζωής μου, το λυχνάρι της ψυχής μου».